“Las dos unidades están listas para generar energía”: alcalde de Medellín sobre Hidroituango

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, entregó buenas noticias sobre el proyecto Hidroituango.

El alcalde informó que la sincronización de la segunda unidad de generación de Hidroituango, significa que sus unidades 1 y 2, ya se encuentran disponibles para generar energía para Colombia.

“Las unidades 1 y la unidad 2 han logrado no solo demostrar que se conectaron al sistema nacional de potencia, si no también que son seguras, son estables y no generan vibraciones”.

Sin embargo, el megaproyecto todavía debe cumplir otros 3 requisitos para empezar a operar; prueba de estatismo, prueba de banda muerta y la prueba de rechazo de carga a máxima potencia. En la media noche de este martes, empezarán la construcción de estas dos primeras pruebas.

Frente a la prueba de rechazo de carga a máxima potencia, la cual es indispensable para entrar a operar al comercio energético, primero se deberá cumplir con el requisito de evacuación preventiva de comunidades aguas abajo, aledañas al proyecto Hidroituango.

