Resumen: En línea con las directrices del Dagran, la Gobernación oficializó una medida preventiva para proteger a los menores de edad

Hidroituango sin afectaciones y suspensión de clases en el departamento

Minuto30.com .- Con el paso de las horas y tras la consolidación de los barridos de verificación por parte de los organismos de socorro, la Gobernación de Antioquia ha emitido un nuevo reporte oficial que trae un profundo parte de tranquilidad para los habitantes del departamento.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el gobernador Andrés Julián Rendón se dirigió a la ciudadanía para actualizar el estado de las subregiones tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 y, de paso, desmentir algunos rumores que circulaban en redes sociales.

Hidroituango, sin novedades

Una de las mayores preocupaciones de los antioqueños ante movimientos telúricos de gran magnitud es la estabilidad del megaproyecto hidroeléctrico más grande del país. Frente a esto, el mandatario fue categórico:

«Antioqueños, no hay reporte de ningún riesgo en Hidroituango. Continuamos en el Puesto de Mando Unificado, atentos a la situación en todo el departamento».

A esta buena noticia se sumó el balance humano de la emergencia. A pesar de los graves daños materiales reportados previamente en municipios como Venecia, Sonsón y Támesis, el gobernador confirmó que «hasta el momento, los municipios no reportan pérdida de vidas ni personas heridas».

Clases suspendidas y llamado a la calma

En línea con las directrices del Dagran, la Gobernación oficializó una medida preventiva para proteger a los menores de edad. En todos los municipios no certificados donde el departamento tiene a cargo el servicio educativo, se autorizó que los niños y jóvenes permanezcan hoy en sus hogares, suspendiendo la jornada académica para facilitar la revisión de las infraestructuras escolares.

El gobernador Rendón también aprovechó su intervención para hacer un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información ciudadana, recordando que «no hay forma de anticipar una réplica» y pidiendo a la población informarse únicamente a través de canales oficiales.

Solidaridad con los departamentos vecinos

La inmensa liberación de energía afectó duramente al occidente del país. Entendiendo la magnitud de la emergencia, el mandatario antioqueño anunció que ha establecido comunicación directa con otros gobernadores de la región.

«Antioquia ha dispuesto toda su capacidad institucional para colaborar con los departamentos que requieran apoyo, especialmente Risaralda, Caldas y Chocó», concluyó Rendón, demostrando la solidaridad de la región con los territorios que se encontraban más cerca del epicentro del sismo.