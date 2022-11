“Hidroituango nunca va a ser estable”: director general de la UNGRD

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, Javier Pava, explicó que el proyecto Hidroituango siempre representará un peligro para las comunidades aguas abajo por la inestabilidad del macizo rocoso.

“En mi concepto de especialista, ese proyecto nunca va a ser estable, nunca va a estar en la condición de estabilidad porque hay unas alteraciones muy graves al macizo rocoso, que es lo que más nos preocupa, en el mismo informe que se presentó” expresó el director.

El funcionario sugirió la evacuación definitiva de comunidades cercanas al proyecto por la constante incertidumbre que estarán sometidos por la vibración de la montaña.

“Estamos diciendo, hay que evacuar a las familias allá por este tema, el tiempo, yo realmente ahí no veo un término de tiempo definido incluso hay que pensar en resolverles de manera definitiva la situación a esas familias porque no podría uno pensar que esta población viva todo el tiempo en esta incertidumbre y esta cuestión indigna de estar sometiéndose a un tema de evacuación”, manifestó el señor Pava.

Por otra parte, el encendido de las turbinas que estaba programado para el próximo 30 de noviembre, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló que no es muy probable su funcionamiento con la fecha pactada hasta que no se realice una evacuación.

“Mala noticia que para poder prender Hidroituango hay que primero evacuar. Esa evacuación no depende de EPM, es probable, es casi seguro que esa evacuación no concurra antes del 30 de noviembre, si esa evacuación no ocurre entonces entramos en una disputa legal para determinar si nos deberían o no cobrar la multa, nosotros creemos que sería injusto porque EPM está listo”.

Le puede interesar:

Hidroituango no funcionaría antes del 30: Alcalde Quintero https://t.co/vXdHERz9ZD — Minuto30.com (@minuto30com) November 18, 2022



Más noticias de Antioquia.