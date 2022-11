Hidroituango: lista para generar energía, pero depende de orden de evacuación aguas abajo

in

El trabajo ininterrumpido para recuperar Hidroituango ha dado resultados y la central está lista para entregarle energía al país.

Así lo confirmó el alcalde Daniel Quintero Calle, quien explicó que el megaproyecto está listo para comenzar a operar y que por este motivo la posibilidad de que la Creg cobrara multa por retrasos en el cronograma ya no es una presión.

«La auditoría y los entes de XM que verifican el estado de la represa han certificado ya que EPM está listo para entrar en operación dentro del cronograma y que por tanto no es imputable a Hidroituango no alcanzar a entrar el 30. Hemos cumplido. Le hemos cumplido al país. Tenemos no solo la energía disponible sino que además la posibilidad de disminuir 30 millones de toneladas de agua sobre el vertedero. Menos presión para el vertedero es menos riesgo para las comunidades aguas abajo», indicó el mandatario.

Además, recordó que en este momento la fecha de inicio de operaciones depende de la evacuación preventiva en los municipios aguas abajo, que ha sido exigida por el Gobierno Nacional.

