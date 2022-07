Hidroituango: Dictamen de Pöyry sobre la presa

in

La verdad sobre Hidroituango se descubre a cuenta gotas Hay gente que ama más la oscuridad que la luz, o la verdad. Hidroituango conserva una historia oculta, que no se cuenta, que podría ser una película de miedos y terrores.

La máxima autoridad ambiental ANLA, encargó a la empresa internacional PÖYRY, hacer un diagnóstico de Hidrotuango para tomar las decisiones. Las conclusiones de PÖYRY (2021) son de tanta preocupación que deben ser conocidas por la ciudadanía, pues hay alto riesgo para el medio ambiente y amenazas ocultas contral los pueblos aguas abajo. Los riesgos de la obra que hace público el estudio de PÖYRY, contrasta con la tranquilidad de los constructores. Según PÖYRY, Hidroituango es un proyecto que está en permanente riesgo de colapsar. PÖYRY es el documento oficial sobre el cual ANLA tomará decisiones.

El estudio de PÖYRY hace graves censuras a la estabilidad y seguridad de la Presa. Expone extrema preocupación por el alto riesgo que presenta el Vertedero, por estar funcionando permanente, para lo que no fue construido. Confirma el maltrato y la debilidad del macizo rocoso, Y ve muy mal el cambio de contratistas, por la gran incertidumbre en la que está el proyecto. Asegura que el cambio de contratistas puede empeorar el futuro del proyecto. Y propone hacer un nuevo túnel, una descarga de fondo poderosa, que permita bajar el nivel para inspeccionar el proyecto en su totalidad; asunto que no está lejano de la idea de desembalsar antes de dar una autorización de terminar el proyecto. Sin una descarga de fondo poderosa, no hay cómo inspeccionar el proyecto y descubrir los riesgos.

Del dictamen técnico de POYRY, se concluye que hay alto riesgo de una nueva tragedia, y esa amenaza no se puede mantener en secreto. Conviene recordar, que EPM no tiene permiso del ANLA para terminar el proyecto. Solo tiene permiso para salir de la crisis creada por la tragedia. A pesar de que se dijo que en junio de 2020 EPM se desatrasaría de los daños de la tragedia, hasta hoy no se ha logrado. Falta mucho por recuperar.

Hay alborozo porque se van a poner a funcionar dos turbinas. Si se ponen en funcionamiento unas turbinas, no es porque que sea la gran inauguración de Hidorituango. Es parte de lo que hay que obligatoriamente hacer para salir de la crisis, antes de seguir avanzando en el proyecto. Se van a poner a generar las primeras turbinas para ver si se puede disminuir en algo el agua que llega al vertedero, que de seguir así, podría causar una tragedia. Todos los estudios y asesores coinciden que hay probabilidad positiva que ocurra una catástrofe, sino se le quita el caudal al Vertedero.

SOBRE LA PRESA. En la investigación para la ANLA, PÖYRY asegura que la Presa tiene alta probabilidad de erosión y de falla. “Existe mucha incertidumbre en la estabilidad de largo plazo de la presa por salirse del diseño original; por los materiales utilizados a última hora; y por estar ubicada en una zona sísmica sin tener la construcción técnica para soportarlos”. Asevera PÖYRY que los cálculos de EPM y sus asesores, en lo referente a la seguridad de la Presa, son muy deficientes, y son incoherentes. NO dan certeza que la presa NO se derrumbe en el tiempo. (pág 66). “Se han detectado deficiencias en los análisis de riesgos de la Presa; por lo tanto, la fiabilidad de los análisis es limitada. La seguridad de la presa no se evaluó en función de los modos de fallo críticos y podría estar sobreestimada. Se han detectado deficiencias en los análisis realizados para la presa en el estudio de amenaza sísmica. Se teme que la seguridad de la presa pueda estar sobreestimada” (Pag 67). Dos veces.

POYRY descubre otra Incertidumbre en la estabilidad a largo plazo de la presa. “El agua del embalse presenta un notable déficit de saturación en calcio. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la filtración a través de la presa y la pared de cemento-bentonita tenga un efecto de lixiviación de calcio. Por lo tanto,

se espera que la susceptibilidad de la pared de cemento-bentonita con respecto a la erosión aumente con el tiempo. Esta preocupación está confirmada por los resultados disponibles de las pruebas de laboratorio” Página 62.

También PÖYRY encuentra fallas en los estudios sísmicos. “Se han detectado deficiencias en el estudio sísmico. El proyecto está ubicado en una zona sísmica. Los eventos sísmicos son riesgo importante en el riesgo de falla de la presa” pag21.

El dictamen de POYRY dice, página 69: “En el peor de los casos podría producirse la rotura de la presa” Y lo repite varias veces. En página 62, se lee: “el agrietamiento de la pantalla cemento-bentonita provocará un aumento de las tasas de infiltración interna y de los gradientes a través de la presa. Este aumento de las filtraciones puede conducir a la erosión interna, que puede provocar el fallo de la presa si se permite que persista”.

“El muro de cemento-bentonita es un objeto rígido no deseado dentro del cuerpo de la presa. Los daños, el agrietamiento y/o la erosión pueden ser causados por varias razones. 1) La pantalla se puede agrietar y dañar en caso de que ocurran asentamientos y deformaciones grandes en la presa a largo plazo. 2) Agrietamiento en la pantalla cemento bentonita debido a grandes sismos. 3) Los daños y el agrietamiento también podrían provocar la erosión de la pared de cemento-bentonita. En general, la erosión se produce de forma progresiva. Esto significa que una vez que la erosión supera un tamaño determinado, podrían producirse daños considerables en un periodo de tiempo relativamente corto. En el peor de los casos podría producirse la rotura de la presa”.