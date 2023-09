Hexagon Cup, la nueva Copa Mundial disputada por leyendas y futuras estrellas del pádel

Madrid, 13 sep (EFE).- Una nueva oportunidad para el pádel nace con la Hexagon Cup, la primera Copa del Mundo por equipos, en la que participarán seis de ellos compuestos por una pareja masculina, otra femenina y otra de jóvenes talentos.

Bajo el lema "For the fans. For the Players. For the Game" ('Para los afcionados. Para los jugadores. Para el juego"), esta competición congregará en Madrid a las principales estrellas y aficionados del pádel del 31 de enero al 4 de febrero de 2024.

Cada equipo incorporará a un jugador y una jugadora franquicia, como Alejandra Salazar (número cuatro del mundo) y Paquito Navarro (n.9 WTP), presentados durante el acto por Carlos Almazán, director de la competición.

Los restantes jugadores de cada grupo serán elegidos en un draft, que incluirá a todos los que estén interesados en participar. Posteriormente, se recurrirá al asesoramiento del jugador franquicia, que será el propietario de los equipos, para lograr una formación definitiva de los participantes.

"La Hexagon Cup mira al futuro del pádel, respeta absolutamente el presente, pero también mira mucho y tiene una gran conexión con la historia del pádel", expresó Almazán durante la presentación del torneo en el Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, Almazán manifestó una gran alegría por poder disputar esta competición en ciudad madrileña: "Para nosotros, debutar en Madrid es un orgullo. Es la ciudad más importante del mundo en el pádel, donde todo lo que se hace alrededor del pádel y la industria que hay detrás no para de crecer".

Los aficionados podrán participar en distintas actividades y probar material.

Por: EFE