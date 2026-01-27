Herquis González desapareció en Medellín

Resumen: Herquis González Torres es un hombre de 48 años, de nacionalidad colombiana, nacido en Barranquilla. Se identifica como masculino y no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Entre sus señales particulares se destacan una cicatriz en la barbilla, una estatura aproximada de 1,86 metros y una contextura gruesa. Presenta piel morena, cabello indio corto y ojos negros, características físicas que pueden ayudar a su identificación.

La desaparición de Herquis González Torres ocurrió en la ciudad de Medellín el día 20 de enero de 2026. Hasta el momento, no se dispone de información adicional sobre las circunstancias del hecho.

