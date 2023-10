Heron, con cupo asegurado en París, espera disfrutar de sus primeros Juegos Panamericanos

in

Ciudad de Panamá, 9 oct (EFE).- La gimnasta panameña Hillary Heron, quien en los recientes Mundiales de Gimnasia Artística en Bélgica logró su clasificación para los Juegos Olímpico de París, dijo este lunes que espera disfrutar de los Juegos Panamericanos de Santiago, pero sin perder de vista los objetivo trazados para 2024.

"Espero disfrutar estos Juegos, que serían los primeros en mi carrera, aunque tenemos objetivos marcados en esta competencia", dijo la panameña de 19 años a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

A pesar de tener el cupo olímpico asegurado, Heron dijo que tiene por cumplir otros objetivos en Santiago 2023, como alcanzar una medalla.

"En equipo podemos optar por muchos resultados y también en individual. Esperamos pasar a finales y, quién sabe, ganar una medalla", precisó.

La gimnasia panameña tendrá en los Juegos de Santiago 2023, que transcurrirán entre el 20 de octubre al 5 de noviembre, un equipo femenino compuesto por Heron, Lana Herrera, Valentina Brostella, Karla Navas y Celia Kariakuz.

Describió como una mezcla de emociones el momento en que recibió la noticia de que estaba entre las 14 gimnastas con cupo en París 2024.

"Cuando me enteré, creo que se me vino todo a la cabeza… Todo lo que he pasado, los momentos difíciles, los momentos felices, mi familia, todo el apoyo. Los sacrificios, la verdad que lloré. Lloré bastante", expresó.

Sobre el trabajo de cara a los Juegos Olímpicos, la deportista anticipó que será constante y bastante intenso.

"De ahora en adelante, no paramos. Hay que seguir compitiendo y seguir estando activa y sé que se viene una muy linda competencia (en los Panamericanos) y una muy buena preparación para los Juegos Olímpicos", puntualizó.

Destacó que la gimnasia panameña va en "franco crecimiento", aunque matizó que se necesita "más apoyo".

"Estamos creciendo, estamos trabajando y vienen generaciones que se muestran súper bien", dijo.

Lamentó que falten muchos equipos para los entrenamientos. "Por ejemplo, los aparatos de competencia no existen en Panamá. Estamos entrenando en aparatos que no son adecuados para el nivel en que estamos compitiendo", subrayó.

"Si tuviéramos un gimnasio de alto rendimiento con los aparatos y las colchonetas y todo lo que se necesita para hacer gimnasia de calidad, créanme que Panamá estuviese un millón de veces mejor en Gimnasia" manifestó.

El equipo panameño de gimnasia culminarán su preparación para los Juegos Panamericanos en Brasil.

Por: EFE