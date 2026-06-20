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    Hermoso perrito hallado deambulando en Niquía ¿es suyo?

    Por favor, ¡ayúdanos a compartir para que vuelva a casa pronto!

    Publicado por: SoloDuque

    perrito encontrado en niquia
    Hermoso perrito hallado deambulando en Niquía ¿es suyo?

    Resumen: Este perrito se encuentra en muy buenas condiciones, bien cuidado y asustado, por lo que estamos seguros de que tiene una familia que lo está buscando con desesperación

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este hermoso perrito llegó solito la noche de ayer, 19 de junio, a una unidad residencial en el sector de Niquía, Bello.

    Se encuentra en muy buenas condiciones, bien cuidado y asustado, por lo que estamos seguros de que tiene una familia que lo está buscando con desesperación. 🙏🐾

    📍 Lugar del hallazgo: Niquía, Bello.
    📅 Fecha: Noche del 19 de junio.
    📞 Contacto: Si es tuyo o reconoces a su familia, por favor escribe al WhatsApp: 304 598 8105

    Por favor, ¡ayúdanos a compartir para que vuelva a casa pronto! 🔄🏡

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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