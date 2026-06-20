Hermoso perrito hallado deambulando en Niquía ¿es suyo?

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Resumen: Este perrito se encuentra en muy buenas condiciones, bien cuidado y asustado, por lo que estamos seguros de que tiene una familia que lo está buscando con desesperación

Minuto30.com .- Este hermoso perrito llegó solito la noche de ayer, 19 de junio, a una unidad residencial en el sector de Niquía, Bello.

Se encuentra en muy buenas condiciones, bien cuidado y asustado, por lo que estamos seguros de que tiene una familia que lo está buscando con desesperación. 🙏🐾

📍 Lugar del hallazgo: Niquía, Bello.

📅 Fecha: Noche del 19 de junio.

📞 Contacto: Si es tuyo o reconoces a su familia, por favor escribe al WhatsApp: 304 598 8105

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