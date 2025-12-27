Hermosa perrita deambula solita por Calasanz ¿Se le perdió a usted?

Resumen: Compartir esta información es fundamental; muchas veces la familia está a solo unas cuadras y la difusión digital es la herramienta más rápida para el reencuentro

La solidaridad de los habitantes del occidente de Medellín se activa una vez más este viernes 26 de diciembre. A través de nuestro servicio social, se reporta el hallazgo de una perrita que deambula sola y visiblemente desorientada por las calles del barrio Calasanz.

Según los ciudadanos que la rescataron, la perrita fue vista desde las primeras horas de la mañana. Por su apariencia y comportamiento dócil, es evidente que tiene una familia que debe estar buscándola desesperadamente tras las festividades de Navidad.

¿Cómo ayudar a que regrese a casa?

Si usted vive en Calasanz, Calasanz Parte Alta o barrios vecinos, le pedimos observar detalladamente las fotos de esta “peludita”. En estas fechas, muchas mascotas terminan lejos de sus hogares tras huir asustadas por el ruido de la pólvora.

Si usted la reconoce, sabe quiénes son sus dueños o tiene información sobre su procedencia, por favor comuníquese de inmediato:

WhatsApp de contacto: 316 876 02 44

Compartir esta información es fundamental; muchas veces la familia está a solo unas cuadras y la difusión digital es la herramienta más rápida para el reencuentro. ¡Ayudemos a que esta hermosa perrita regrese a su hogar hoy mismo!