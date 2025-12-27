Menú Últimas noticias
    Hermosa perrita deambula solita por Calasanz ¿Se le perdió a usted?

    ¡Ayudemos a que esta hermosa perrita regrese a su hogar hoy mismo!

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Compartir esta información es fundamental; muchas veces la familia está a solo unas cuadras y la difusión digital es la herramienta más rápida para el reencuentro

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La solidaridad de los habitantes del occidente de Medellín se activa una vez más este viernes 26 de diciembre. A través de nuestro servicio social, se reporta el hallazgo de una perrita que deambula sola y visiblemente desorientada por las calles del barrio Calasanz.

    Según los ciudadanos que la rescataron, la perrita fue vista desde las primeras horas de la mañana. Por su apariencia y comportamiento dócil, es evidente que tiene una familia que debe estar buscándola desesperadamente tras las festividades de Navidad.

    ¿Cómo ayudar a que regrese a casa?

    Si usted vive en Calasanz, Calasanz Parte Alta o barrios vecinos, le pedimos observar detalladamente las fotos de esta “peludita”. En estas fechas, muchas mascotas terminan lejos de sus hogares tras huir asustadas por el ruido de la pólvora.

    Si usted la reconoce, sabe quiénes son sus dueños o tiene información sobre su procedencia, por favor comuníquese de inmediato:

    WhatsApp de contacto: 316 876 02 44

    Compartir esta información es fundamental; muchas veces la familia está a solo unas cuadras y la difusión digital es la herramienta más rápida para el reencuentro. ¡Ayudemos a que esta hermosa perrita regrese a su hogar hoy mismo!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


