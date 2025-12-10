Hermosa perrita bulldog francés busca a su familia: la encontraron por Cocorná

Resumen: Si usted reconoce a esta perrita o tiene información sobre su familia, por favor, comuníquese inmediatamente
Minuto30.com .- Se informa del hallazgo de una perrita Bulldog francés que fue encontrada en el sector cercano al peaje de Cocorná. La perrita se encuentra a la espera de que sus dueños se contacten para reclamarla.
Si usted reconoce a esta perrita o tiene información sobre su familia, por favor, comuníquese inmediatamente al número de whatsapp 304 343 2333
¡Ayude a difundir esta información para que regrese a su hogar!
