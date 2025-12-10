Hermosa perrita bulldog francés busca a su familia: la encontraron por Cocorná

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Se informa del hallazgo de una perrita Bulldog francés que fue encontrada en el sector cercano al peaje de Cocorná. La perrita se encuentra a la espera de que sus dueños se contacten para reclamarla.

    Si usted reconoce a esta perrita o tiene información sobre su familia, por favor, comuníquese inmediatamente al número de whatsapp 304 343 2333

    ¡Ayude a difundir esta información para que regrese a su hogar!

    Aquí más Mascotas Perdidas y en Adopción

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


