Hermosa perrita bulldog francés busca a su familia: la encontraron por Cocorná

Minuto30.com .- Se informa del hallazgo de una perrita Bulldog francés que fue encontrada en el sector cercano al peaje de Cocorná. La perrita se encuentra a la espera de que sus dueños se contacten para reclamarla.

Si usted reconoce a esta perrita o tiene información sobre su familia, por favor, comuníquese inmediatamente al número de whatsapp 304 343 2333

¡Ayude a difundir esta información para que regrese a su hogar!

