Hermosa perrita bien tenida fue encontrada en Santo Domingo Savio ¿la reconoce?

Resumen: la perrita está a salvo, pero sus rescatistas buscan urgentemente a sus dueños.
Minuto30.com .- Se informa del hallazgo de una perrita que fue encontrada en el sector de Santo Domingo, Medellín. La perrita fue localizada el día de ayer, 9 de diciembre.
Actualmente, la perrita está a salvo, pero sus rescatistas buscan urgentemente a sus dueños.
Si usted reconoce a esta perrita o tiene información sobre su familia, por favor, comuníquese de inmediato al whatsapp de contacto 305 210 1762
¡Ayudemos a difundir para que la perrita regrese a su hogar!
