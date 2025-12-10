Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: la perrita está a salvo, pero sus rescatistas buscan urgentemente a sus dueños.

Hermosa perrita bien tenida fue encontrada en Santo Domingo Savio ¿la reconoce?

Minuto30.com .- Se informa del hallazgo de una perrita que fue encontrada en el sector de Santo Domingo, Medellín. La perrita fue localizada el día de ayer, 9 de diciembre.

Actualmente, la perrita está a salvo, pero sus rescatistas buscan urgentemente a sus dueños.

Si usted reconoce a esta perrita o tiene información sobre su familia, por favor, comuníquese de inmediato al whatsapp de contacto 305 210 1762

¡Ayudemos a difundir para que la perrita regrese a su hogar!