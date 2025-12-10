Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Hermosa perrita bien tenida fue encontrada en Santo Domingo Savio ¿la reconoce?

    ¡Ayudemos a difundir para que la perrita regrese a su hogar!

    Publicado por: SoloDuque

    Hermosa perrita bien tenida fue encontrada en Santo Domingo Savio ¿la reconoce?

    Resumen: la perrita está a salvo, pero sus rescatistas buscan urgentemente a sus dueños.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se informa del hallazgo de una perrita que fue encontrada en el sector de Santo Domingo, Medellín. La perrita fue localizada el día de ayer, 9 de diciembre.

    Actualmente, la perrita está a salvo, pero sus rescatistas buscan urgentemente a sus dueños.

    Sigue al canal de WhatsApp de Mascotas

    Si usted reconoce a esta perrita o tiene información sobre su familia, por favor, comuníquese de inmediato al whatsapp de contacto 305 210 1762

    ¡Ayudemos a difundir para que la perrita regrese a su hogar!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez le rinde cuentas a la ciudad en su segundo año como alcalde

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.