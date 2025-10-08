Hermosa Husky para adopción: cámbiale la vida a esta perrita de 5 años

Resumen: Esta perrita necesita con urgencia cambiar su vida de maltrato por una de amor y cuidado. Si puedes abrirle las puertas de tu casa, serás su héroe.
Se busca urgentemente un adoptante para una perrita de 5 años que actualmente se encuentra en situación de negligencia en San Pedro, Antioquia.
Minuto30.com .- La perrita de raza Husky Siberiana, fue rescatada de una situación difícil donde su dueña la mantenía amarrada a un árbol y no la cuidaba adecuadamente. Recientemente tuvo una camada de cinco cachorros.
Se logró convencer a la dueña para que la entregue en adopción, y ahora necesita con rapidez una persona de buen corazón que le ofrezca un hogar lleno de amor.
Compromisos y Entrega
Vacunación y Esterilización: El costo de las vacunas y la esterilización será cubierto.
Entrega: La perrita es entregada directamente en el nuevo hogar del adoptante.
Esta perrita necesita con urgencia cambiar su vida de maltrato por una de amor y cuidado. Si puedes abrirle las puertas de tu casa, serás su héroe.
Contacto para Adopción
Si deseas brindarle un hogar seguro y amoroso a esta perrita, comunícate ya mismo al siguiente número de WhatsApp:
300 138 1475
¡Dale a esta perrita la oportunidad de conocer el amor!
Aquí más Mascotas perdidas y en adopción