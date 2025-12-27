Hermosa gatita adulta se perdió en Manrique Las Nieves

Resumen: En esta época de festividades, es común que los felinos se asusten con el ruido y busquen refugio en casas ajenas

Minuto30.com .- Una familia del nororiente de Medellín busca desesperadamente a su gatita, quien se encuentra desaparecida desde hace una semana. El último rastro que se tuvo de ella fue el pasado sábado 20 de diciembre en el sector de Manrique Las Nieves, específicamente en las inmediaciones de la Carrera 39 con Calle 81.

Se trata de una gatita adulta que ya se encuentra esterilizada, un dato clave para quienes puedan haberla encontrado y estén considerando su estado de salud. Su familia ha realizado recorridos por los techos y callejones del sector, pero hasta ahora no han tenido éxito.

Señas para reconocerla:

Lugar: Barrio Manrique Las Nieves (Carrera 39 con Calle 81).

Estado: Adulta y esterilizada.

Fecha de desaparición: 20 de diciembre.

Situación actual: Su familia está muy angustiada y pide el apoyo de los vecinos para identificarla.

Un llamado a la solidaridad del nororiente

En esta época de festividades, es común que los felinos se asusten con el ruido y busquen refugio en casas ajenas o sótanos. Se pide a los habitantes de Las Nieves revisar sus patios o zonas comunes, ya que la gatita podría estar escondida cerca de su lugar de desaparición.

Si usted la ha visto, la tiene bajo su cuidado o sabe quién podría tenerla, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea:

WhatsApp de contacto: 300 604 54 36

Compartir esta información es fundamental para que esta gatita regrese a su hogar antes de finalizar el año. ¡Ayúdanos a encontrarla!