Hermetismo en el Medellín

Ante el hermetismo y silencio de la nefasta dirigencia sobre lo que acontece en el Deportivo Independiente Medellín y que es interés de su hinchada, tomé la decisión de contactar de nuevo al “Abuelo bonachón”, el veterano seguidor del “Rey de corazones” y quien cuenta con fuentes confiables en el “Equipo del Pueblo”.

Esta vez me dirigí al lugar de su residencia, un sitio agradable que está ubicado en las afueras de la ciudad. Allí sentado en su mecedora monposina me encontré al abuelo portando como siempre la ‘sagrada’, se levantó de su silla y con un fuerte abrazo me dijo, “ya sé a lo que viniste”.

Abuelo no puede ser que un equipo como el nuestro que tiene tanta hinchada y que busca día a día enterarse de lo que acontece estén tan callados y no comuniquen nada.

Es verdad Mauricio, pero esto tiene su explicación y de una u otra manera la culpa la tiene nuestra hinchada

¿por qué?

Prendiendo un tabaco tipo Petit Edmundo que le llevé como obsequio, el abuelo bonachón continúo con su relato.

Si, son tantas las críticas porque si o porque no de todo lo que hace la dirigencia del Medellín que optaron mejor por guardar un prudente silencio.

Abuelo, pero esto es peor y como lo dije en una de mis columnas el que no comunica le comunican y esto ha generado que surjan una cantidad de rumores que en nada favorece al Medellín.

En eso puedes tener razón, pero en cierta medida tienen las manos amarradas.

Cómo así abuelo ¿De qué me está hablando?

Mire Mauricio, de la venta del equipo no van a hablar nada hasta que no se cristalice la misma. Todo lo que digan por fuera van a ser simples rumores o inventos como el de aquel que dijo que ya el negocio estaba en un 90%

Si abuelo eso ya lo sabemos y creo que ha quedado claro pero por ejemplo la salida de Julio Comesaña y la posible llegada del gran David González ¿qué?

Parándose de su silla y aun con el tabaco en su boca, el abuelo haciendo jarras con sus brazos en la cintura, me miró fijamente a los ojos y con voz meliflua me dijo:

Es verdad que Julio tiene diferencias y molestias con algunos jugadores e incluso con personas de la parte administrativa, pero eso se habló al interior del grupo y se acordaron compromisos que apuntan a un mejor ambiente laboral.

¿O sea que no sale del equipo como se ha venido hablando a través de las redes?

Es que ese es el problema de la hinchada nuestra Mauricio, cualquier ‘muchachito’ hace un comentario en una red social y ya todo el mundo empieza a creerle.

Pero eso es lo que yo digo abuelo…

No Mauricio, me interrumpió el veterano hincha

Lo de David González tampoco es cierto y si bien existe un interés del ídolo de trabajar para el equipo es más de hacer carrera dentro del Medellín que la de tomarlo como director técnico en propiedad. Él como nadie sabe que no es el momento y no porque no tenga las condiciones sino porque es consciente que se requieren reales inversiones a través de jugadores y mientras no se defina la venta o no del Medellín no se va a dar.

Entiendo abuelo

Además, los directivos del Medellín saben que en estos momentos hay un desgaste con la hinchada y no quieren correr el riesgo de improvisar con una persona que no tiene la experiencia o recorrido por muy de la casa que sea.

Pero lo de don Julio ¿sale o no sale abuelo?

Se hicieron unos compromisos muy serios, todo depende si los quiere cumplir o no. Sino le tocará dar un paso al costado.

Pero ¿Qué clase de compromisos fueron abuelo?

De todo, desde el manejo de grupo es decir mejorar las relaciones con los jugadores hasta resultados concretos que lleven al equipo a estar en los primeros lugares y disputar el título.

Abuelo y… ¿si hay venta?

Puede suceder y ahí si las cosas van a cambiar para todos.

¿Y de las nuevas contrataciones qué?

Es todo un dolor de cabeza para los directivos. Esta vez no traerán jugadores porque si y lo están analizando con tal detalle que no quieren cometer errores del pasado con este tema.

Pueda ser que si abuelo porque siempre nos traen jugadores normalitos.

Despidiéndome del abuelo con un fuerte abrazo, en mi camino de regreso pensé en lo difícil que debe ser para el jefe de comunicaciones del “Equipo del Pueblo” cuando tiene unos jefes que prefieren quedarse callados y manejar la información oficial con tanta prudencia, que le ordenan no informar absolutamente nada hasta que no se concreten por lo que vienen trabajando y por ello se da, el hermetismo en el Medellín.