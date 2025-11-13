Hermanos Ramírez: Dos corazones con un mismo sueño de Taekwondo que nació en la ‘Escuela de Talentos’

Para los hermanos Daniel Jahir y Danna Isabella Ramírez Contreras, cada paso hacia el tatami es un recorrido cargado de recuerdos, disciplina y la ansiedad natural de quien persigue un sueño.

Ambos atletas, que recientemente representaron al país en el Campeonato Mundial de Taekwondo en Wuxi, China, han cimentado su exitosa carrera en la perseverancia y en una oportunidad clave en sus inicios: la Escuela de Talentos.

El camino de los Ramírez comenzó con Daniel, cuya pasión por el taekwondo se encendió tras una invitación de amigos. Esa misma chispa cautivó a Danna, quien, motivada por el ejemplo de su hermano, no tardó en unirse al deporte.

La mutua entrega y el apoyo constante los llevaron a ser postulados por sus entrenadores para el proyecto del Ministerio del Deporte, un hito que, según Daniel, fue determinante.

Para Danna, la Escuela de Talentos no solo fue una plataforma de crecimiento, sino también una fuente de inspiración, donde veía a sus ídolos nacionales. Hoy, el rol se ha invertido, y son ellos quienes inspiran a las nuevas generaciones.

“Con estos espacios me di cuenta de que los sueños se cumplen si perseveras y luchas por ellos. Ahora, ser ese ejemplo para estos niños y niñas se siente muy bonito”, expresa Danna con una sonrisa de orgullo.

La constancia y la mentalidad inquebrantable son los pilares que los hermanos destacan para afrontar las pruebas del deporte de alto rendimiento.

A lo largo de su carrera, los nombres de los hermanos Ramírez Contreras han cobrado relevancia en el panorama deportivo nacional e internacional.

Daniel fue campeón en los -54 kilogramos en los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023. Ambos subieron a lo más alto del podio en los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024.

Consiguieron la medalla de plata por equipos mixtos (TK3) en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Su reciente participación en el Mundial de China, si bien fue la realización de un anhelo de la infancia, ha dejado un claro objetivo: conseguir una medalla en el máximo certamen.

El apoyo del público colombiano en el territorio asiático fue un motor adicional, según Danna, al destacar el «gran apoyo de la gente» y la emoción de representar al país.

Con pasión, coraje y disciplina, los hermanos Ramírez Contreras continúan escribiendo su historia, demostrando que la verdadera fuerza está en el corazón que nunca se rinde. Su sueño ya marcó el primer punto hacia la victoria.

