Hermano de Yuya anunció la muerte de sus bebés

Sergio Castrejón, conocido como ‘Fichis’, y su esposa Pao Poulain anunciaron que lamentablemente fallecieron los bebés que estaban esperando.

El hermano de Yuya anunció que Paola Poulain tuvo que ser hospitalizada de emergencia hace unos días y tuvieran que hacerle una cesárea de emergencia tras una severa infección en el riñón.

“Hola, Pao está en terapia intensiva está estable, pero tiene una infección fuerte, le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, los bebitos están en terapia intensiva, están graves… Estoy muy angustiado, esto es una pesadilla, pero yo seré fuerte para mis bebés y mi esposa. Ya quiero verla, pero aún no me dejan pasar, solo me dieron informes”, compartió Fichis en sus redes sociales.

A través de Instagram, Pao Poulain compartió la lamentable noticia con sus seguidores, escribió: “Gracias mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi 7 meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos e inolvidables minutitos. Siempre serán nuestros bebés. DEP. Los amaremos eternamente”.