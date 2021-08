El hermano de la modelo y presentadora Sara Uribe contó a través de sus redes sociales que le echaron escopolamina y lo robaron en Medellín, Thomas Uribe mostró como quedó su rostro luego de que estuviera departiendo con un grupo de amigos.

En los estados de su cuenta de Instagram escribió: «Tengan mucho cuidado en el Parque Lleras del Poblado se los digo de corazón. El día viernes me escopolaminaron a mí y a todos mis amigos, nos robaron todo. Gracias a Dios nos pudimos escapar, no sé cómo, pero Dios es muy grande. No estaría contando la historia, nos querían matar».

Además afirmó no le recibieran nada a nadie en la calle y que no salieran solos, «Esto lo cuento para que muchos de ustedes tengan mucha precaución, no salgan solos, no le reciban nada a nadie. Cuídense mucho».

Al hermano de Sara Uribe le echaron escopolamina