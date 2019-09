Hermanas de Legarda se quedaron en Colombia porque él se les manifestó desde el más allá

Así lo declararon las mismas Daniela y María Legarda, quienes le confesaron a la revista Vea que el fallecido cantante se le apareció a la youtuber y el envió un mensaje con ella a la actriz.

En la más reciente publicación se puede leer la confesión de Daniela, quien dice que Fabio se le apareció en su cuarto y le dijo lo que le tenía que decir a María. “En ese momento escuché la voz de mi hermano que me decía: ‘Tienes que decirle a ‘Mari’ que deje el miedo, porque no es real. Yo nunca me fui. Si quieren hablar conmigo tienen que perfeccionar la meditación’. Fabio siempre dijo que nos protegería”, afirmó.

Por otro lado, María confirmó que en efecto en ese momento estaba asustada y llorando y que por eso creyó en las palabras que le dijo su hermana al día siguiente. Además, cogió un libro que tenía y empezó a leerlo. “Lo abrí y decía que debía dejar ir el miedo y aprender a meditar. Las mismas palabras que dijo mi hermano. Ese día cambió todo para nosotras y hemos tenido paz para sentirnos fuertes”, admitió señalando que por eso ella y su hermana decidieron quedarse en Colombia.

Cabe resaltar que Daniela viajó a Atlanta, Estados Unidos, hace unos días y lo mostró en sus redes sociales.