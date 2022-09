Crudo relato de la hermana del profesor asesinado con esposa y sus hijos en Santander

in

El domingo pasado el municipio de Landázuri (Santander),vivió la escalofriante masacre del profesor Álvaro Díaz Pineda junto con su esposa e hijos, presuntamente a manos de 5 venezolanos. Hoy la hermana del docente dio un relato crudo de los hechos posteriores a la muerte de sus seres queridos.

Mary Díaz, hermana de Álvaro Díaz, reveló que la historia empezó cuando su hermano decidió darles a los venezolanos empleo, una vivienda y un terreno para realizar cultivos de cacao y explotación de carbón artesanal.

Además, el profesor habría prestado 22 millones de pesos, y la tensión surgió cuando los venezolanos pidieron más dinero y Díaz se rehusó.

“Son unos venezolanos a los que les estaba ayudando. Les dio una casa para que vivieran, les dio trabajo. 22 millones les prestó y, cuando mi hermano decidió no prestar más porque no podía más, ellos decidieron robarle un dinero que había cobrado. Mi hermano no se quiso dejar por las buenas, y los han asesinado, los han desmembrado y los han quemado”.

Ocho cuerpos, cuatro de la familia asesinada y cuatro de los presuntos agresores, se encuentran en Medicina Legal, en Bucaramanga.