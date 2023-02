[VIDEO] ¿Depresión posparto? Hermana de Karol G lloró al hablar de la difícil situación que vive tras dar a luz

Verónica Giraldo, la hermana de la cantante paisa conocida como Karol G, habló del duro proceso tras dar a luz a su hija Sofía.

La hermana de Karol G salió llorando por medio de sus estados Instagram, al parecer la mujer está un poco sensible tras tener a la que sería su primer bebé.

“Después de tanto tiempo, yo no soy de mostrarme así, pero, desafortunadamente, desde hace 8 días me ha cambiado todo. Yo estaba superbién, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando lo que me rodeaba”, inició contándole a sus seguidores.

Pero en la segunda historia de Instagram se quedó y al parecer estaría pasando por un mal momento, algunos internautas aseguran que la mujer está volviendo depresión posparto.

“Me siento sola, sabiendo que lo tengo todo, no me siento bien, no me siento tranquila. Son muchas cosas, aún sabiendo que tengo gente alrededor”, expresó.

