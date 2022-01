A través de redes sociales, Katherin Giraldo hizo una denuncia sobre un banco de Colombia al que al parecer le habrían consignado más de 100 millones de pesos y dicho reporte no estaría apareciendo en la entidad bancaria.

“Quiero hacer una denuncia pública porque sé que muchas personas de mi país están pasando por la misma situación…Nos están robando porque eso no tiene otro nombre, el 5 de enero nosotros realizamos un pago de ciento cuatro millones y tengo el recibo porque se los voy a publicar y ellos no saben dónde está nuestro dinero, no saben dónde está el pago, no lo han registrado, no aparece”, aseguró en las historias de Instagram.

La preocupación de la hermana de Karol G es que el banco sigue cobrando el dinero luego de que hicieran la transferencia de dinero el pasado 5 de enero.

“Nos siguen cobrando la deuda como si nosotros todavía tuviéramos la deuda con el banco…Ya hemos hablado con gerentes, ya hemos hecho todas las llamadas respectivas, hemos agotado todos los infinitos recursos y estamos en desesperación”, expresó la hermana de la cantante paisa.