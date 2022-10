VIDEOS. Más de 30 heridos en Filipinas por terremoto de magnitud 6,4

En la noche del martes (25 de octubre) se registró un terremoto de magnitud 6,4 que golpeó el norte de Filipinas.

​El instituto sismológico filipino (PHILVOCS) descartó a su vez el riesgo de tsunami.​

Las autoridades detallaron que al menos 36 personas resultaron heridas. Por el momento no se han confirmado víctimas mortales. Además, han afirmado que el aeropuerto internacional de Laoag, en Ilocos Norte; permanece cerrado este miércoles por los daños sufridos a causa del temblor.

En redes sociales han detallado que en las provincias de Abra e Ilocos Norte se sintió, teniendo en cuenta que su epicentro se situó a unos 320 kilómetros al norte de Manila.

En la provincia de Ilocos Norte se registraron al menos 26 heridos, y unas 200 personas fueron evacuadas del hospital Mariano Marcos.

LOOK | People are evacuated from an Ilocos Norte hospital following a magnitude 6.4 earthquake in Abra.

PHIVOLCS OIC Dr. Teresito Bacolcol says the earthquake on Tuesday can be attributed to a "stress transfer" following the magnitude 7.0 quake last July 27.

📷 BFP/Reuters pic.twitter.com/QALGSF0dqa

— ONE News PH (@onenewsph) October 26, 2022