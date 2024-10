Herencia musical de Darío Gómez pierde a uno de sus hermanos pero no ha muerto hay más Gómez.

La Herencia musical de Darío Gómez pierde a uno de sus hermanos que le seguía sus pasos y muere con hecho insólito.

Ha pasado un año de la muerte del Rey del Despecho y la noticia de la muerte de su hermano Gabriel Gómez encendió las redes de algunos fanáticos que no sabían que cantaba sus canciones. Y es que la herencia musical de Darío Gómez que pierde uno de ellos, no ha muerto. Por lo que a pesar del hecho insólito que el hermano que estaba en Barbosa, muriera en el momento que interpretaba «Nadie es eterno en el mundo» y cayera fulminantemente. Otro hermano sigue los pasos y es el menor. Se trata de Wilson Gómez, quien recordemos estuvo en «Yo Me Llamo» en el 2014 y tiene un color de voz similar. Cabe resaltar que «son 8 cantautores hermanos de Darío Gómez» que con la partida de Gabriel la herencia de sus letras pierde a un integrante más de la familia.

CONOZCA A WILSÓN GÓMEZ EL HERMANO MENOR DE DARÍO

En la familia del «Rey del Despecho» hay mucho talento como en el caso de Wilsón Gómez. Ya que comparte que ha hecho 6 giras por Europa, 2 Chile, Colombia y siempre «de la mano de mi Dios». Para él la muerte de Darío Gómez aún no ha podido asimilarla «ya que se imagina que está de gira y la realidad es que cuando va a visitarlo a la tumba» acepta que no los acompañará más. Después de la muerte de Gabriel Gómez otro de sus hermanos, seguramente le tocará asumir que el legado y herencia musical no ha muerto.

