VIDEO: Wilson Gómez hermano de Darío Gómez, reveló «al Rey lo iban a secuestrar una vez»

Wilson Gómez, hermano del «Rey del Despecho» Darío Gómez q.e.p.d nos contó detalles de su carrera musical e hizo una revelación inédita de un secuestro.

Muchas historias se han tejido al rededor de la familia de Darío Gómez, su hermano menor que hace carrera propia y en solitario, pasó por los Estudios de Minuto 30 para hablar de su carrera artística y revelar cómo es llevar el legado del «Rey del Despecho«. Primero Wilsón Gómez es cantante, compositor y ha grabado temas que son reconocidos nacional e internacionalmente en 19 años de trabajo pero metido de lleno en la música 9 años; hasta una vez participó en «Yo Me Llamo Caracol» en el 2014 con la imagen de su hermano, referenciándolo en el mundo artístico y más que tienen una tonalidad similar que no es una imitación como lo expresa en esta entrevista, la cual puede ser considerada íntima ya que reveló detalles inéditos y familiares del amor que sentía su hermano por él, quien «cuando este vivía en una finquita«, le prometió visitarlo. Cuenta Wilson, que con orgullo le armó todo un recibimiento para verse con Darío y este nunca llegó. «Al caer la madrugada, lo llamó para ver qué había pasado» la sorpresa fue para él un impacto: « Darío, le dijo que lo iban a secuestar en el camino a Latebaida y optó por seguir de largo«. En la amena charla que invitamos a verla, Wilson revela que «La Tirana» y «Nadie es Eterno en el Mundo» (la que más le gustaba al Maestro) son de esas canciones que en siempre están sus conciertos y en el extranjero no pueden faltar «Por Las Calles del Amor» y «Sobreviviré». La muerte de Darío Gómez aún no ha podido asimilarla «ya que se imagina que está de gira y la realidad es que cuando va a visitarlo a la tumba» para aceptar que no los acompañará más.

WILSÓN GÓMEZ «EL HERMANO MENOR» DE DARIÓ GÓMEZ

El Dato: 6 giras por Europa, 2 Chile, Colombia y siempre «de la mano de mi Dios» hacen parte de la hoja de vida de Wilson Gómez, quien nos recuerda que son 8 cantautores de 13 hermanos que la familia Gómez Zapata, le entregó al departamento de Antioquia y Colombia con el destello de Darío Gómez «El Rey del Despecho» y Discos DAGO, quien compuso más de 1.000 canciones de música popular.

