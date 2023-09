Henry, satisfecho por disposición de más países a unirse a fuerza internacional para Haití

in

Puerto Príncipe, 25 sep (EFE).- El primer ministro de Haití, Ariel Henry, manifestó este lunes su satisfacción por la intención manifestada por doce países de sumarse a una fuerza internacional que lideraría Kenia para apoyar a las autoridades haitianas en su lucha contra las bandas armadas que aterrorizan el país.

"Kenia no está sola en esta misión. Ya hay otros doce países que están dispuestos a aportar personas, materiales, logística y dinero para que podamos limpiar el país", afirmó.

Transcurrido casi un año desde que solicitara auxilio internacional para luchar contra las bandas armadas que se han hecho con buena parte del área metropolitana de la capital, por fin empieza a tomar forma la idea de un conglomerado de países que envíen efectivos para trabajar junto a la Policía de Haití en el combate contra las bandas armadas.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Henry expuso que el presidente de Kenia, William S. Ruto, con quien mantuvo una reunión en el contexto de la 78 Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada la semana pasada, le transmitió que los efectivos keniatas que se desplazarán a Haití "ya comenzaron a entrenar y preparar las mochilas para ayudarnos".

Ahora, solo esperan la anuencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para movilizar a las tropas que lucharán contra las bandas armadas

"Las pandillas no pueden dar paz, las pandillas no pueden vivir juntas, las pandillas son el ying y el yang, las pandillas son divisiones. La gente que apoya a las pandillas no puede tener buenos proyectos sociales para el país", destacó Henry, que tachó a los miembros de las bandas de criminales y asesinos.

Asimismo, recordó que cuando hace dos años se puso al frente del Gobierno lo hizo de forma interina, después de que Haití perdiera a su presidente Jovenel Moise, asesinado a tiros en julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe.

En este sentido, incidió en que, al asumir como primer ministro, no lo hizo para cumplir un mandato, sino que "el objetivo es celebrar elecciones adecuadas" para que el pueblo elija a los responsables de gobernar el país, aunque en las condiciones de inseguridad imperantes no es posible convocar a las urnas.

"Sabemos que algunas personas no están de acuerdo. Pero creemos que la verdadera solución es celebrar elecciones. Les prometo a ustedes y a todos aquellos que quieran ir a las elecciones que sentaremos las bases para que se celebren", insistió.

Henry arengó a la población al asegurar: "Haití no perecerá. No podemos esperar más. Hay que seguir adelante y seguiremos adelante".

Por: EFE