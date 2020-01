“Hemos enfrentado demandas más complejas”, lo que dice el Estado sobre el caso con Uber

Luego de que se conociera que Uber, por medio de una carta enviada al presidente Iván Duque, indicó que podría demandar a Colombia por la suspensión que recibieron por parte del Estado, el congresista Mauricio Toro, de la Alianza Verde, calificó este movimiento como “desacertado”, mientras que el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, aseguró que se han “enfrentado demandas más complejas”.

Según señaló el congresista, la demanda de Uber solo empeora la problemática que existe entre estas plataformas y la falta de regulación, y que termina afectando plenamente es a la ciudadanía: “los colombianos no debemos pagar este tipo de demandas. Uber ha aprovechado la falta de regulación. Insisto: la forma es regular urgente para evitar abusos de parte y parte. Ciudadanos no podemos seguir sometidos”.

La demanda de Uber no ayuda en nada a resolver el problema. Por eso presentamos el año pasado el proyecto de ley para regular las plataformas de transporte y equilibrar la cancha con taxistas. Esto debe resolverse a favor de los ciudadanos, sin abusos de ninguna parte! pic.twitter.com/IE1WSGhGg6 — Mauricio Toro (@MauroToroO) January 9, 2020

Por su parte, según lo indicó Camilo Gómez, citado por La República, “Uber tiene sus argumentos que no están desarrollados en la carta (…) En las demandas de inversión viene una etapa previa, de conversaciones entre el inversionista y el Estado. Eso está en función de la agencia, en compañía con el ministerio de Comercio. Si en seis meses no se ha logrado un acuerdo, sí podrían demandar. No sé qué foro escogerían, pero el más común es el Ciadi, del Banco Mundial”, por lo que la carta termina siendo solo un llamado a negociar, aunque podría terminar en lío jurídico.

También aseguró que el país se ha movido en pleitos más complejos, con empresas de talla como Movistar, Claro, Gas Natural Fenosa, entre otras, por lo que se sentarán todos los encargados de la defensa para mirar cómo poder sacar adelante esta posible disputa.