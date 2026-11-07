Héctor de Jesús Campo Zapata desapareció en Andes

Resumen: Héctor de Jesús Campo Zapata, de 22 años, desapareció el 3 de noviembre de 2026 en el municipio de Andes, Antioquia. Cualquier información puede reportarse al Grupo Desaparecidos del CTI Antioquia, al celular 318 532 29 16.
Héctor de Jesús Campo Zapata, de 22 años, desapareció el 3 de noviembre de 2026 en el municipio de Andes, Antioquia.
Héctor es de contextura mediana, piel trigueña, cabello negro, corto y ondulado, y ojos café. Según la ficha de la Fiscalía, no registra señales particulares.
Cualquier información sobre su paradero puede reportarse a la Sección de Policía Judicial – CTI Antioquia, Grupo Desaparecidos Antioquia, Carrera 64C No. 67-300, Bloque H, Piso 1, o al celular 318 532 29 16.
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