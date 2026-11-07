Héctor de Jesús Campo Zapata desapareció en Andes

Resumen: Héctor de Jesús Campo Zapata, de 22 años, desapareció el 3 de noviembre de 2026 en el municipio de Andes, Antioquia. Cualquier información puede reportarse al Grupo Desaparecidos del CTI Antioquia, al celular 318 532 29 16.