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Héctor de Jesús Campo Zapata desapareció en Andes

Héctor de Jesús Campo Zapata, de 22 años, desapareció el 3 de noviembre en Andes, Antioquia.

Publicado por: Juan Manuel

Héctor de Jesús Campo Zapata desapareció en Andes
Héctor de Jesús Campo Zapata desapareció en Andes

Resumen: Héctor de Jesús Campo Zapata, de 22 años, desapareció el 3 de noviembre de 2026 en el municipio de Andes, Antioquia. Cualquier información puede reportarse al Grupo Desaparecidos del CTI Antioquia, al celular 318 532 29 16.

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Héctor de Jesús Campo Zapata, de 22 años, desapareció el 3 de noviembre de 2026 en el municipio de Andes, Antioquia.

Héctor es de contextura mediana, piel trigueña, cabello negro, corto y ondulado, y ojos café. Según la ficha de la Fiscalía, no registra señales particulares.

Cualquier información sobre su paradero puede reportarse a la Sección de Policía Judicial – CTI Antioquia, Grupo Desaparecidos Antioquia, Carrera 64C No. 67-300, Bloque H, Piso 1, o al celular 318 532 29 16.

Ficha de búsqueda de Héctor de Jesús Campo Zapata - Fiscalía General de la Nación

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