Héctor Darío Bermúdez desapareció en Itagüí

Resumen: Héctor Darío Bermúdez Bravo es un hombre colombiano de 57 años de edad. Al momento de su desaparición, vestía jean azul claro, camiseta tipo polo azul y tenis. Es de sexo masculino y se encontraba en el municipio de Itagüí, en el barrio El Rosario.
Héctor Darío Bermúdez Bravo es un hombre colombiano de 57 años de edad. Al momento de su desaparición, vestía jean azul claro, camiseta tipo polo azul y tenis. Es de sexo masculino y se encontraba en el municipio de Itagüí, en el barrio El Rosario.
Como señas particulares, presenta un tatuaje en el antebrazo izquierdo con unas letras y un dibujo no identificado, además de otro tatuaje en el fémur derecho con la figura de un escorpión. También tiene una cicatriz en el antebrazo derecho, características que pueden ayudar a su identificación.
La desaparición ocurrió el 25 de abril de 2026 en el municipio de Itagüí. Esta información es relevante para su búsqueda y posible localización, por lo que cualquier dato adicional sobre su paradero podría ser de gran utilidad para las autoridades o familiares.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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