Héctor Darío Bermúdez desapareció en Itagüí

Resumen: Héctor Darío Bermúdez Bravo es un hombre colombiano de 57 años de edad. Al momento de su desaparición, vestía jean azul claro, camiseta tipo polo azul y tenis. Es de sexo masculino y se encontraba en el municipio de Itagüí , en el barrio El Rosario.

Héctor Darío Bermúdez Bravo es un hombre colombiano de 57 años de edad. Al momento de su desaparición, vestía jean azul claro, camiseta tipo polo azul y tenis. Es de sexo masculino y se encontraba en el municipio de Itagüí, en el barrio El Rosario.

Como señas particulares, presenta un tatuaje en el antebrazo izquierdo con unas letras y un dibujo no identificado, además de otro tatuaje en el fémur derecho con la figura de un escorpión. También tiene una cicatriz en el antebrazo derecho, características que pueden ayudar a su identificación.

La desaparición ocurrió el 25 de abril de 2026 en el municipio de Itagüí. Esta información es relevante para su búsqueda y posible localización, por lo que cualquier dato adicional sobre su paradero podría ser de gran utilidad para las autoridades o familiares.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes