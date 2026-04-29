Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Héctor Darío Bermúdez desapareció en Itagüí

    La desaparición ocurrió el 25 de abril en el municipio de Itagüí

    Publicado por: Juan Manuel

    Héctor Darío Bermúdez desapareció en Itagüí

    Resumen: Héctor Darío Bermúdez Bravo es un hombre colombiano de 57 años de edad. Al momento de su desaparición, vestía jean azul claro, camiseta tipo polo azul y tenis. Es de sexo masculino y se encontraba en el municipio de Itagüí, en el barrio El Rosario.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Héctor Darío Bermúdez Bravo es un hombre colombiano de 57 años de edad. Al momento de su desaparición, vestía jean azul claro, camiseta tipo polo azul y tenis. Es de sexo masculino y se encontraba en el municipio de Itagüí, en el barrio El Rosario.

    Como señas particulares, presenta un tatuaje en el antebrazo izquierdo con unas letras y un dibujo no identificado, además de otro tatuaje en el fémur derecho con la figura de un escorpión. También tiene una cicatriz en el antebrazo derecho, características que pueden ayudar a su identificación.

    La desaparición ocurrió el 25 de abril de 2026 en el municipio de Itagüí. Esta información es relevante para su búsqueda y posible localización, por lo que cualquier dato adicional sobre su paradero podría ser de gran utilidad para las autoridades o familiares.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.