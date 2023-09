Video y fotos. 150 hectáreas de bosques han sido acabadas por incendios en el Valle de Aburrá durante este 2023

in

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha tenido siete incidentes con incendios entre febrero y agosto en el presente año.

Durante el 3 y 7 de agosto se presentó el segundo incendio forestal con mayor extensión que acabó con 34.5 hectáreas de bosque nativo.

Estos incidentes se han dado en los sectores El Seminario y la vereda El Plan del Corregimiento de Santa Elena.

Las conflagraciones forestales causaron destrucción del suelo y reducción de agua en el acuífero, lo que afecta las especies de flora protegidas por la legislación colombiana.

Por otro lado, los meses de febrero y mayo, los incendios afectaron cinco veces al Cerro Quitasol. Los cuales ocasionaron la pérdida de 83.7 hectáreas de bosque natural.

Según el cuerpo de bomberos, el 95% de las conflagraciones fueron realizadas intencionalmente.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá recomendó algunas formas de disminuir la ocurrencia de incendios:

– Labores de limpieza de residuos.

– Dar aviso oportuno a los cuerpos de bomberos en caso de observar columnas de humo.

– No realizar quemas para la adecuación de terrenos con fines de prácticas o actividades agropecuarias y ganaderas.

– Evitar arrojar fósforos o colillas encendidas sobre la cobertura vegetal, no botar residuos, botellas y vidrios porque pueden iniciar el incendio, debido al fenómeno conocido como efecto lupa con los rayos del sol.

– Eludir las fogatas, porque, aunque se tomen precauciones, una llama o chispa puede provocar un gran incendio.

– No quemar de residuos sólidos, principalmente cerca de coberturas vegetales.

Más noticias de Medellín