HBO investigará las “ciberguerras” ocultas que los países combaten en la red

Internet se ha convertido en un campo de batalla para las potencias mundiales que libran “ciberguerras” cada vez más sofisticadas, una realidad que los estudios de HBO (“Game of Thrones”, “The Wire”) investigarán en un documental basado en el libro “The Perfect Weapon” (“El arma perfecta”).

El canal estadounidense analizará cómo la era cibernética ha modificado la forma en que los países compiten y sabotean a sus adversarios en la red, según la obra “The Perfect Weapon: War, Sabotage and Fear in the Cyber Age”, escrita por David E. Sanger, informó este martes la revista especializada Variety.

Además, la producción pondrá especial atención en las posibles manipulaciones de resultados electorales que se llevan a cabo en internet y que han ocupado titulares en diferentes países durante los últimos años, con casos como la supuesta injerencia rusa en las elecciones de EE.UU. que dieron la victoria a Donald Trump.

Los especialistas analizarán los posibles escenarios ante las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2020, una cita que se plantea como un punto de inflexión para el control de la ciberseguridad en la potencia norteamericana y también en el resto de democracias.

En el documental participarán militares y trabajadores de agencias de inteligencia así como representantes de la nueva generación de reporteros que, en lugar de informar desde el campo de batalla, investigan lo que sucede en los rincones de internet.

El documentalista John Maggio dirigirá la producción, que contará con la supervisión de Sanger, autor del libro y corresponsal de seguridad del diario The New York Times, premiado con el Pulitzer por sus investigaciones en esta materia.

Por su parte, la obra escrita por Sanger ha sido un éxito de ventas desde que salió al mercado hace un año, al ser una de las publicaciones pioneras en analizar este nuevo capítulo de los conflictos internacionales, ante el que los países han tenido que prepararse a contrarreloj.

Además de contar con una adaptación en televisión, “The Perfect Weapon: War, Sabotage and Fear in the Cyber Age” se traducirá en ocho idiomas.- Los Ángeles (EE.UU.), 26 nov (EFE)