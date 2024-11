¡Hazaña en Jabalina! La abanderada colombiana Flor Denis Ruíz se clasificó tercera a la final en los Olímpicos

Minuto30.com .- En su tercera participación en los Juegos Olímpicos, la colombiana Flor Denis Ruíz logró clasificar a la final del lanzamiento de jabalina al registrar un lanzamiento de 64.40 metros, superando la marca estándar de 62.00 metros. La hazaña se llevó a cabo en la madrugada del miércoles 7 de agosto, hora local, en el Estadio de Francia.

Ruíz, quien también fue la abanderada de Colombia en la ceremonia de apertura, realizó un único lanzamiento de 64.40 metros en la ronda de clasificación. Este resultado la ubicó en el tercer lugar tanto en su grupo (B) como en la clasificación general.

“Toda la gloria y la honra para Dios. Cumplimos el objetivo y agradezco a todos los colombianos por el apoyo que siento. Este apoyo me anima y compromete aún más. Aquí no ha terminado nada; esperemos al 10 de agosto porque sueño con esa medalla dorada y estoy segura de que la vamos a lograr”, comentó Flor Denis tras su actuación en la fase clasificatoria.

En contraste, María Lucelly Murillo no logró avanzar a la final. En su primer lanzamiento, Murillo alcanzó 60.38 metros, seguido de un segundo intento de 56.28 metros y un tercer intento no válido. Con su mejor marca de la temporada, se ubicó en la quinta posición del grupo A y en el lugar 16 de la clasificación general. Al no alcanzar la marca estándar ni terminar entre las 12 mejores, Murillo concluyó su participación en París 2024.

En la ronda de clasificación, otras siete atletas lograron la marca estándar. Destacaron la polaca Maria Andrejczyk y la croata Sara Kolak, quienes registraron 65.52 metros y 64.57 metros, ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente.

La final del lanzamiento de jabalina se llevará a cabo el sábado 10 de agosto a las 12:30 p.m. hora local. Flor Denis Ruíz competirá con el dorsal 1695 y partirá en el sexto lugar en el orden de salida para la instancia final en el Estadio de Francia.