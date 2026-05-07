Hayley Williams confirma concierto en Bogotá: La voz de una generación llega al Movistar Arena

Resumen: La aclamada vocalista y tres veces ganadora del GRAMMY, Hayley Williams, llegará al Movistar Arena de Bogotá el próximo 6 de noviembre de 2026 con su gira "The Hayley Williams Show". Acompañada por la artista invitada Annie DiRusso, Williams ofrecerá un emotivo recorrido musical por sus tres álbumes como solista, destacando su más reciente y exitoso proyecto, Ego Death At A Bachelorette Party. Tras agotar entradas en escenarios icónicos a nivel mundial, la cantante promete una velada inolvidable que celebrará su legado en el rock alternativo; las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta, con una preventa para fans el 12 de mayo y la venta general a partir del 14 de mayo.

Las plegarias de los fanáticos colombianos han sido escuchadas. Hayley Williams, mundialmente reconocida por ser la inconfundible voz líder de Paramore y una de las figuras más influyentes del rock alternativo, ha anunciado oficialmente la extensión de su gira «The Hayley Williams Show» por Norteamérica y Latinoamérica, confirmando una esperada fecha en el Movistar Arena de Bogotá para el próximo 6 de noviembre de 2026.

Tras colgar el cartel de sold out en recintos icónicos como el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el Forest Hills Stadium de Nueva York y el Espaço Unimed en São Paulo, la artista aterriza en Colombia en uno de los puntos más altos de su trayectoria. Esta nueva gira promete ser una experiencia cargada de emoción y nostalgia, recorriendo las canciones de sus tres álbumes como solista e incluyendo varias sorpresas especiales diseñadas para sus más fieles seguidores.

Una etapa artística marcada por la madurez y el éxito

Actualmente, Williams se encuentra presentando en vivo su más reciente trabajo discográfico, Ego Death At A Bachelorette Party. Este álbum no solo le ha valido múltiples nominaciones a los premios GRAMMY, sino que ha sido destacado por medios de gran prestigio como Rolling Stone, NME, Billboard y Paste como el proyecto más ambicioso y personal de toda su carrera.

Con más de dos décadas de trayectoria, Hayley ha sabido evolucionar. Desde himnos generacionales que marcaron la historia como Misery Business, Ain’t It Fun o Hard Times, hasta la profunda vulnerabilidad y exploración sonora de su faceta en solitario. Su capacidad inigualable de conectar con el público—y una voz capaz de llenar estadios enteros, como lo demostró recientemente acompañando a Taylor Swift en The Eras Tour—la ha consolidado como un referente indiscutible.

Billboard la reconoció recientemente como una de las mejores cantantes de rock de todos los tiempos, y su legado sigue inspirando a la nueva ola de estrellas como Billie Eilish, Chappell Roan y Doechii. Para las fechas en Latinoamérica, «The Hayley Williams Show» contará además con el talento de Annie DiRusso como artista invitada, añadiendo aún más fuerza al cartel.