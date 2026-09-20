¡Hay trabajo en Bogotá! Distrito abre 540 vacantes laborales en diversas áreas

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Resumen: La Agencia Distrital de Empleo, a través de su estrategia 'Talento Capital', anunció la apertura de 540 ofertas formales de trabajo para operarios, conductores, auxiliares, asesores y otros perfiles.

Minuto30.com . – La Agencia Distrital de Empleo, a través de su estrategia ‘Talento Capital’, anunció la apertura de 540 ofertas formales de trabajo para operarios, conductores, auxiliares, asesores y otros perfiles.

Las jornadas de postulación se desarrollarán entre el 21 y el 23 de septiembre de 2026, sin necesidad de intermediarios ni pagos.

A continuación, la agenda detallada para aplicar con la hoja de vida actualizada:

Lunes 21 de septiembre (Jornadas presenciales)

Operarios de limpieza (60 vacantes): Dirigido a personas con educación básica primaria (lectoescritura), con o sin experiencia.

Lugar: Instalaciones de Casalimpia (Av. El Dorado #100-80, localidad de Engativá).

Horario: 7:00 a. m. a 10:00 a. m.

Logística y transporte (130 vacantes): Oportunidades para auxiliares de bodega, conductores de furgón, operarios de torno CNC, logísticos y de montacarga. Se requiere ser bachiller, técnico o tecnólogo con 12 a 24 meses de experiencia.

Lugar: Calle 70A #9-46, localidad de Chapinero.

Horario: 8:00 a. m. a 12:00 m.

Martes 22 de septiembre (Jornada virtual)

Asesores comerciales (50 vacantes): Para bachilleres, técnicos o tecnólogos, con o sin experiencia previa. El rol está enfocado en ventas, atención y atracción de clientes. La oferta incluye beneficios como gimnasio, salón de belleza, plan de ascensos y descuentos en restaurantes.

Conexión: De 9:00 a. m. a 11:00 a. m. mediante la plataforma Google Meet (enlace disponible a través de los canales de la Secretaría de Desarrollo Económico).

Miércoles 23 de septiembre (Jornada presencial)

Servicio y gastronomía (300 vacantes): Convocatoria para auxiliares de cocina, panadería, bodega, planta, producción y conductores (con licencia C2 o C3). Se requiere nivel educativo de bachiller, técnico o tecnólogo.

Lugar: Calle 59 #13-33, localidad de Chapinero.

Horario: 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Para asistir a las convocatorias presenciales, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico habilitó formularios de registro previo en sus canales oficiales. Las autoridades reiteran a la ciudadanía que estos procesos son completamente gratuitos y piden evitar intermediarios para no ser víctima de estafas.

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