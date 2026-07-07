Resumen: La esperanza de ver a la Selección Colombia instalada en los cuartos de final del Mundial 2026 se esfumó de la manera más dolorosa este martes 7 de julio, al caer eliminados ante Suiza por penales

¡Hay memes . . . pero poquitos! Colombia eliminada del Mundial silenció hasta las redes

Minuto30.com .- La esperanza de ver a la Selección Colombia instalada en los cuartos de final del Mundial 2026 se esfumó de la manera más dolorosa este martes 7 de julio. La caída en la tanda de penales frente a Suiza no solo significó el adiós al torneo, sino que sumió al país en un profundo letargo emocional que tuvo un efecto insólito en el mundo digital: las redes sociales se quedaron sin ganas de hacer chistes.

Acostumbrados a inundar X (antes Twitter), Facebook e Instagram con miles de imágenes graciosas sin importar si se gana o se pierde, esta vez los hinchas colombianos simplemente no encontraron consuelo en el humor.

De la euforia total al nerviosismo asfixiante

El ambiente que se vivía en las calles horas antes del pitazo inicial era ensordecedor. Las camisetas amarillas, las cornetas y la euforia colectiva presagiaban una tarde de gloria. Sin embargo, el desarrollo del partido fue transformando radicalmente el estado de ánimo de la nación.

A medida que los minutos pasaban y el reloj avanzaba inexorablemente hacia los 120 minutos con un cerrado 0-0, el país se fue apagando. La alegría dio paso a la tensión, y la fatídica tanda de penales fue recibida en los hogares y plazas públicas con una abrumadora dosis de nerviosismo que anticipaba el triste final.

Los pocos sobrevivientes: Petro, Cepeda y el toque político

Fue tanta la tristeza colectiva tras el cobro fallido del ‘Cucho’ Hernández, que la tradicional avalancha de memes brilló por su ausencia. El dolor era demasiado reciente como para burlarse de la situación.

Sin embargo, el ingenio colombiano nunca desaparece por completo, y los pocos usuarios que se atrevieron a romper el hielo lo hicieron mezclando la herida deportiva con la actual y tensa coyuntura política del país.

La joya de la jornada en redes

El meme más viralizado de la amarga noche no fue sobre los jugadores o el técnico Néstor Lorenzo, sino una sátira política. Aprovechando la reciente polémica gubernamental, las redes crearon imágenes del saliente presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda «desconociendo» el triunfo de Suiza.

Las bromas aseguraban que, al igual que con el empalme presidencial, el mandatario se negaba a reconocer la legitimidad de los penales y proclamaba a Colombia como la verdadera vencedora del encuentro, desatando las únicas y tímidas sonrisas de una jornada dominada por las lágrimas.

Memes

Luis Diaz cuándo no juega con la camiseta del Bayern: pic.twitter.com/xNiozsRGiw — Paralytics Colombia (@ParalyticsCOL) July 7, 2026