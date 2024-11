Lo sucedido en los alrededores del Palacio de Justicia no puede servir de excusa para criminalizar la protesta en Colombia, así lo asegura el abogado y columnista Ramiro Bejarano, al señalar que en el episodio de las manifestaciones ha habido más exageración que realidad.

De antemano, Bejarano señala que nadie puede aprobar ni aceptar el uso de la fuerza en los alrededores de los despachos judiciales, pero que la protesta es legítima contra cualquier servidor público, sin importar su nombre y alcurnia.

En relación con las dos declaraciones rendidas por el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, ante los medios de comunicación, el abogado dice sentirse más identificado con la primera, porque en ella asegura que pudieron ejercer su labor sin ningún tipo de presión, en tanto la segunda la califica como emitida en medio de la calentura.

Hay que recordar que Chaverra en las primeras horas de la noche del jueves aseguró que la democracia se pone en vilo cuando se intenta presionar a los jueces física, moral y psicológicamente por cualquier funcionario público, rama del poder o ciudadano.

“Tengo mucho respeto por la Corte Suprema de Justicia, por los magistrados y por supuesto que cualquier acto que implique la presencia de la fuerza en torno de los despachos judiciales no puede ser aprobado por un demócrata ni por un jurista.

Pero también tengo la impresión de que esto no puede servir para que se criminalice la protesta, porque la protesta es una conquista de la democracia. A mí me da la idea que en este episodio hubo más exageración que realidades, de manera que yo espero que esto no se convierta en un motivo de estigmatización de quien protesta, porque la protesta es legítima contra cualquier servidor público, llámese como se llame”, enfatizó Ramiro Bejarano.

Además, el también exdirector del desaparecido Departamento de Administrativo de Seguridad, DAS, señaló: “A mí me parece que esa declaración (noche) de él, no coincide con la que había hecho por la mañana, porque en la mañana dijo que había tomado la decisión de no elegir en santa paz, que no habían sido presionados y que todo había sido muy normal, luego yo creo que poniendo en el balance ambas declaraciones, preferiría optar por la primera, que fue más reposada, no con la calentura de lo vivido por la tarde, porque esa declaración es la importante, donde él dijo que habían podido ejercer la función sin que hubieran sido presionados”.

