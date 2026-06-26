¡Hay lateral para rato! Frank Fabra renueva su contrato con el Independiente Medellín hasta 2027

Resumen: abra, quien regresó a la institución a principios de 2026 proveniente del fútbol internacional, ha demostrado estar a la altura de las exigencias del club
Minuto30.com .- El «Poderoso de la Montaña» sigue asegurando sus piezas clave para el futuro. La mañana de este viernes, El Equipo del Pueblo confirmó oficialmente la extensión del contrato del experimentado lateral izquierdo Frank Fabra, quien seguirá defendiendo los colores rojo y azul hasta diciembre de 2027.
Experiencia y jerarquía en la banda izquierda
Fabra, quien regresó a la institución a principios de 2026 proveniente del fútbol internacional, ha demostrado estar a la altura de las exigencias del club. Su recorrido en torneos nacionales e internacionales lo ha consolidado como uno de los líderes indiscutidos del plantel.
Desde su retorno, el lateral ha fortalecido el modelo de juego del equipo destacándose por tres factores clave:
Capacidad ofensiva: Su constante salida y proyección por la banda izquierda.
Calidad técnica: Precisión y visión de juego que potencian el rendimiento colectivo.
Liderazgo: Su rol como referente de jerarquía tanto dentro como fuera del terreno de juego.
El respaldo total de Amaranto Perea
La decisión de extender su vínculo contractual no fue casualidad. La renovación se concretó tras el riguroso análisis del director técnico, Luis Amaranto Perea, quien avaló personalmente la continuidad del futbolista.
Para el estratega antioqueño, el conocimiento del entorno que tiene Fabra y su aporte en la construcción del equipo lo convierten en una ficha inamovible para consolidar la estructura del plantel de cara a los exigentes desafíos que se avecinan.
«La renovación de Frank Fabra responde a la visión institucional de dar continuidad a un proyecto competitivo […] Frank Fabra continúa vistiendo de rojo y azul para proteger el legado del pueblo y salir campeón», destacó el club en su comunicado oficial, celebrando la permanencia de uno de sus jugadores más representativos.
Así anunció la renovación el DIM
[✍️🔴🔵] Frank Fabra continúa vistiéndose de rojo y azul para ser campeón y proteger nuestro legado.
¡VAMOS FRANK! ✊❤️💙
Comunicado oficial: https://t.co/yujCgQtvca
— DIM (@DIM_Oficial) June 26, 2026
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