Por daño hay interrupción de acueducto en sectores de La Asomadera en Medellín

in

En la mañana de este jueves 16 de noviembre, Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que por daño hay interrupción en sectores de La Asomadera en Medellín.

Ante la emergencia, personal de EPM trabajan para reparar una fuga en la conducción El Tesoro-La Asomadera.

Debido a esta intervención fue necesario interrumpir el servicio de acueducto, este jueves 16 de noviembre, a 8.523 usuarios (alrededor de 26 mil personas) de un sector del centro-oriente de Medellín.

En sectores de La Asomadera en Medellín no hay agua por daño:

– De carrera 30 hasta carrera 32 entre calle 27 y calle 28.

– De calle 29 hasta calle 34 entre carrera 30 y carrera 35.

– De calle 34 hasta calle 36 entre carrera 29A y carrera 34F.

– De calle 36 hasta calle 39 entre carrera 33 y carrera 30

Sectores de los barrios: El Salvador, La Asomadera No. 1, La Asomadera No. 2, La Asomadera No. 3, Loreto y San Diego.

Más noticias de Medellín