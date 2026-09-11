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    «Hay historias que el tiempo no borra»: Con emotivo anuncio, DIM confirma el fichaje de Jackson Martínez

    Con esta incorporación, el Independiente Medellín responde a los recientes «bombazos» del mercado

    Publicado por: SoloDuque

    jackson martinez
    «Hay historias que el tiempo no borra»: Con emotivo anuncio, DIM confirma el fichaje de Jackson Martínez

    Resumen: Deportivo Independiente Medellín (DIM) acaba de sacudir el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano al anunciar oficialmente el regreso de uno de los máximos ídolos de su historia reciente: el goleador Jackson Martínez.

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    Minuto30.com .- El delantero y referente histórico del ‘Poderoso de la Montaña’ vuelve a vestir la camiseta roja. Firmó un contrato inicial hasta diciembre de 2026 con posibilidades de extensión.

    A través de un comunicado emitido este viernes, ‘El Equipo del Pueblo S.A.’ confirmó que el delantero chocoano vuelve a la institución donde debutó como profesional y donde se consolidó como una leyenda tras ser pieza fundamental en la conquista de la quinta estrella en el Torneo Finalización 2009.

    Las condiciones del regreso

    Sobre los detalles contractuales, el club antioqueño precisó que Martínez se vinculará oficialmente al plantel dirigido con un contrato inicial que irá hasta diciembre de este año. No obstante, el acuerdo deja la puerta abierta con una cláusula que permite la extensión de su vínculo dependiendo del rendimiento y las condiciones establecidas entre ambas partes.

    Un anuncio lleno de nostalgia

    La noticia fue entregada a la hinchada con un fuerte componente emocional, destacando que esta contratación va mucho más allá de sumar un jugador a la plantilla, pues representa el retorno de un referente que dejó una «huella imborrable» antes de dar el salto al fútbol internacional.

    «Jackson vuelve a la casa donde nació su historia como profesional, a encontrarse nuevamente con la hinchada que celebró sus goles y que guarda en la memoria el título de 2009», señaló el equipo rojo, cerrando su anuncio con una frase que rápidamente hizo eco entre los aficionados: «Porque hay historias que el tiempo no borra. Solo espera el momento para volver a escribirlas».

    Con esta incorporación, el Independiente Medellín responde a los recientes «bombazos» del mercado, como la llegada de James Rodríguez a su rival de patio y de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios, armándose de peso y jerarquía para pelear por el campeonato en este cierre de año, sin dejar atrás la llegada de Juan Fernando Quintero al poderoso.

    DIM confirma la llegada de Jackson

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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