Resumen: La Alcaldía de Medellín invita a los ciudadanos y visitantes a esta Feria de las Flores para que agenden y participen en los más de 120 eventos

Hay 14 mil pases dobles para asistir a los desfiles de Feria de Flores: acá le contamos cómo inscribirse

A partir de este lunes 20 de julio, la ciudadanía podrá acceder a 14.000 pases dobles para ingresar a las graderías de uno de los cuatro desfiles principales de la programación oficial de la Feria de las Flores “Medellín te quiere y florece para ti”.

En total, serán 28.000 ingresos para que disfrute, del 31 de julio al 9 de agosto, de estos espacios culturales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 23 de julio, con el fin de afianzar el proceso de manera transparente y democrática.

Las personas interesadas en obtener un pase doble podrán participar solo una vez, llamando al número móvil 300 913 0986, donde serán atendidas por un chatbot. Allí, deberán registrar su número de cédula y la fecha de expedición (mes, día y año).

«Este lunes abrimos las inscripciones para que miles de ciudadanos puedan ingresar gratuitamente a las graderías de los desfiles más representativos de la Feria de las Flores. Serán 14.000 pases dobles que se asignarán mediante un sorteo transparente y aleatorio, para que más personas vivan de cerca esta celebración de ciudad. La invitación que les estamos haciendo es para que se inscriban entre el 20 y el 23 de julio en la línea habilitada por la Alcaldía de Medellín”, explicó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

El proceso de selección será aleatorio. Los eventos incluidos en el sorteo son el Desfile de Chivas y Flores (1 de agosto), el Desfile Avenida Primavera (2 de agosto), el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos (7 de agosto) y la edición número 69 del Desfile de Silleteros, que se realizará el domingo 9 de agosto. La participación se validará una sola vez por ciudadano, por lo que las cédulas duplicadas serán excluidas.

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Llamar desde varias líneas telefónicas no incrementa las probabilidades, ya que el sistema verifica rigurosamente cada documento registrado. Asimismo, las solicitudes incompletas o con errores serán descartadas. Los resultados se informarán el viernes 24 de julio mediante transmisión en directo por Telemedellín y quedarán disponibles en www.medellin.gov.co, también, los ganadores recibirán un mensaje de texto con la información detallada sobre el ingreso obtenido.

Las entradas deberán reclamarse personalmente con la cédula física en el lugar y horarios que se darán a conocer en los próximos días. agregó Silva Jaramillo.

y disfruten de más de 120 actividades en el espacio público, con entrada libre, durante los 10 días de programación, que inicia el viernes 31 de julio y finaliza el domingo 9 de agosto. La información en www.feriadelasfloresmedellin.gov.co o en las redes sociales @cultura.med.