¡Hasta siempre, «Malo del Bronx»! Nueva York despidió a Willie Colón a ritmo de salsa y trombón

Resumen: La partida de Willie Colón no es solo el adiós a un artista, es el cierre de una era dorada para la cultura latina

Minuto30.com .- Las calles de Nueva York, las mismas que lo vieron nacer y convertirse en mito, fueron el escenario de un adiós inolvidable. Amigos, músicos y seguidores se volcaron a las avenidas para despedir al legendario Willie Colón, quien falleció dejando un vacío irreemplazable en la historia de la música latina.

Fiel a su esencia, la despedida no fue un acto de silencio. Con los trombones retumbando y al ritmo festivo de la “Murga Panameña”, el féretro del artista fue cargado en hombros mientras una multitud coreaba sus éxitos. El sonido estridente y rebelde del trombón, ese sello característico que Colón impuso en la Fania All-Stars, guio su último camino por la Gran Manzana.

El último solo de trombón

Desde varias cuentas en redes sociales compartireron las emotivas imágenes que ya le dan la vuelta al mundo. En el registro se aprecia el homenaje sonoro donde destaca el trombón de Dewell Narváez, hermano de la salsa, quien se unió al clamor de los metales para honrar al maestro.

“Qué bonita despedida para el malo del Bronx, don Willie Colón… Buen viaje… Dios te reciba en su seno. Y ahí presente el trombón de mi hermano Dewell Narvaez”, publicó la cuenta del Museo Planeta Salsa, resumiendo el sentir de millones de salseros.

#AHORA | 🇺🇸 Con la entonación de uno de sus clásicos inolvidables. El último adiós a Willie Colon, a la salida de la misa realizada en la Catedral de San Patricio, en New York.

📹 Eligio Claudio pic.twitter.com/t5cOyNJAfC — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) March 9, 2026

Un legado inmortal

William Anthony Colón Román, más que un músico, fue un cronista social. Desde sus inicios con Héctor Lavoe hasta su etapa con Rubén Blades, Willie transformó la salsa en un vehículo de identidad para el migrante latino. Su partida este marzo de 2026 marca el fin de una trayectoria de más de seis décadas donde el “trombón de la justicia” nunca dejó de sonar.

Hoy, Nueva York llora, pero también baila. Porque como él mismo pregonó en sus letras, la vida es una fiesta que continúa en el recuerdo de sus canciones.