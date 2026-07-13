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    «Hasta siempre»: Franco Armani se despide de River Plate y sella su regreso a Nacional

    A través de un emotivo comunicado, Armani le dijo adiós a la institución de Núñez, recordando la ilusión con la que llegó y todo lo que cosechó.

    Publicado por: SoloDuque

    armani se despide de river
    Foto: River Plate
    «Hasta siempre»: Franco Armani se despide de River Plate y sella su regreso a Nacional

    Resumen: A través de un emotivo comunicado, Armani le dijo adiós a la institución de Núñez, recordando la ilusión con la que llegó y todo lo que cosechó.

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    Minuto30.com .- Ante su inminente y triunfal regreso a Atlético Nacional, el legendario portero Franco Armani cerró oficialmente su exitoso ciclo con River Plate este 10 de julio de 2026, dejando atrás ocho años y medio de gloria absoluta.

    El guardameta argentino, que había salido de la institución verdolaga el 5 de enero de 2018 tras consolidarse como un ídolo indiscutido, emprendió en aquel entonces el viaje para cumplir su sueño de niño: custodiar el arco del equipo de sus amores en Argentina. Hoy, con la misión cumplida, se despide de la hinchada «Millonaria» con una carta que ha conmovido a todo el continente.

    «Una de las cartas más difíciles de mi carrera»

    A través de un emotivo comunicado, Armani le dijo adiós a la institución de Núñez, recordando la ilusión con la que llegó y todo lo que cosechó.

    «Hoy me toca escribir una de las cartas más difíciles de mi carrera. Después de 8 años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico. Y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa».

    La inolvidable Copa Libertadores 2018

    En su misiva, el «Pulpo» hizo un balance de su laureado paso por River Plate, donde levantó 10 títulos oficiales. Sin embargo, hizo una mención especial a la histórica final disputada en Madrid, el trofeo que lo inmortalizó en la historia del club:

    «En estos años tuve el privilegio de vivir momentos que quedarán por siempre en mi corazón. Juntos conquistamos 10 títulos, pero hay uno que ocupará un lugar especial para toda la vida: la Copa Libertadores 2018. Quedará grabado para siempre en mi alma».

    El mensaje a la hinchada

    Finalmente, Armani dedicó sus últimas palabras a los fanáticos de River Plate, agradeciendo el respeto y el cariño incondicional que le brindaron, asegurando que dejó «hasta la última gota de esfuerzo» por esos colores.

    «A ustedes, hinchas de River. Gracias de todo corazón. Son la mejor hinchada de Argentina y del mundo. Gracias por hacer del Monumental un lugar único. No importa donde me toque estar, siempre una parte de mí seguirá alentando y sintiéndose en casa cada vez que vea esta camiseta. Hasta siempre, River».

    Con esta despedida, se cierra un capítulo dorado en Argentina y se abre la puerta para que Franco Armani vuelva a vestir la camiseta de Atlético Nacional, el club colombiano que lo catapultó a la cima del fútbol mundial.

    Carta Completa

    «Querida familia riverplatense

    Hoy me toca escribir una de las cartas más difíciles de mi carrera. Después de 8 años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Cuando llegué en 2018, lo hice con una ilusión enorme. No solo llegaba a uno de los clubes a uno de los clubes más grandes del mundo, llegaba al club del que fui hincha toda mi vida.

    Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico. Y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa. En estos años tuve el privilegio de vivir momentos que quedarán por siempre en mi corazón. Juntos conquistamos 10 títulos, pero hay uno que ocupará un lugar especial para toda la vida: la Copa Libertadores 2018. Quedará grabado para siempre en mi alma.

    Me llevo el respeto y el amor que recibí desde el primer día. Siempre me hicieron sentir querido, valorado y parte de esta familia. Eso no tiene precio. Cada vez que me tocó ponerme estos colores, lo hice con el corazón.

    A ustedes, hinchas de River. Gracias de todo corazón. Son la mejor hinchada de Argentina y del mundo. Gracias por hacer del Monumental un lugar único. Llevaré ese amor conmigo para siempre. Dejé hasta la última gota de esfuerzo. No importa donde me toque estar, siempre una parte de mí seguirá alentando y sintiéndose en casa cada vez que vea esta camiseta.

    Gracias por tanto amor. Hasta siempre, River. Con todo mi cariño y eterno agradecimiento, Franco Armani».

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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