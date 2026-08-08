Resumen: Tras intensas horas de labor, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali logró controlar la voraz conflagración que amenazaba el cerro de Cristo Rey

¡Hasta $50 millones de recompensa! Cali declara la guerra a pirómanos tras incendios en Cristo Rey y el Zoológico

Minuto30.com .- La capital del Valle del Cauca enfrenta horas críticas debido a una serie de emergencias ambientales en sus emblemáticos cerros tutelares. Lo que inicialmente parecía ser un desastre provocado por las altas temperaturas de la temporada, ha sido confirmado por las autoridades como un acto criminal contra el patrimonio natural de la ciudad.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, alzó la voz este fin de semana con un contundente mensaje a través de sus redes sociales, anunciando medidas de choque contra los pirómanos que desataron el pánico en el cerro de Cristo Rey, mientras los organismos de socorro atienden en simultáneo un segundo frente de fuego en el oeste de la ciudad.

Recompensa por «manos criminales» en Cristo Rey

Tras intensas horas de labor, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali logró controlar la voraz conflagración que amenazaba el cerro de Cristo Rey. Sin embargo, las primeras pesquisas apuntan a que el fuego fue iniciado de manera intencional.

Ante este escenario de «terrorismo ambiental», el alcalde Eder anunció una millonaria bolsa de recompensa para dar con el paradero de los culpables.

«Ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que nos permita identificar a los responsables del incendio que fue provocado en el cerro de Cristo Rey. La conflagración ya fue controlada gracias al trabajo incansable de nuestros @BomberosCali119 y organismos de socorro que estuvieron al frente de la emergencia. En Cali no vamos a permitir que se atente contra nuestros cerros ni contra nuestro patrimonio natural. Vamos a encontrar a los responsables».

— Alejandro Eder (@alejoeder)

Emergencia activa: Tensión en el sector del Zoológico

Mientras la situación en Cristo Rey entraba en fase de liquidación y enfriamiento, las alarmas volvieron a encenderse en el oeste de Cali. A esta hora, una nueva y agresiva conflagración se registra en la zona boscosa aledaña al Zoológico de Cali, requiriendo un despliegue operativo monumental para evitar que las llamas alcancen zonas pobladas y el recinto de los animales.

La Secretaría de Gestión del Riesgo ha desplegado un contingente de más de 100 personas trabajando en terreno. El dispositivo táctico y técnico para enfrentar este nuevo foco incluye:

🚒 4 máquinas extintoras de bomberos.

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🛻 6 camionetas de intervención rápida.

💧 3 carrotanques de abastecimiento de agua.

🧑‍🚒 1 unidad especializada de rescate.

🚑 2 ambulancias preventivas.

Dada la magnitud y la rápida propagación de las llamas impulsadas por los vientos, la Alcaldía de Cali confirmó que se ha solicitado apoyo aéreo inmediato a la Gobernación del Valle del Cauca para realizar descargas de agua mediante el sistema Bambi Bucket y reforzar las labores en tierra.

Evacuaciones preventivas y afectación del aire

El impacto de las llamas ha generado una densa capa de humo que ha empezado a afectar la salud respiratoria de los habitantes del oeste de la ciudad. Debido al alto riesgo de inhalación de humo y gases tóxicos, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de los residentes del edificio Solevante, ubicado en las inmediaciones del lugar de los hechos.

Los organismos de socorro continúan trabajando a marchas forzadas para contener el perímetro del fuego. Mientras tanto, el llamado urgente de la Alcaldía a la ciudadanía es a reportar cualquier actitud sospechosa en zonas vegetales y a colaborar con las autoridades para que el pago de los $50 millones de recompensa se haga efectivo y los pirómanos enfrenten todo el peso de la ley.