¡Hasta $400 millones! Ofrecen millonaria recompensa por masacre de cuatro campesinos en Remedios

Resumen: La Gobernación de Antioquia anunció recompensas de hasta $400 millones para obtener información que permita capturar a los presuntos responsables del asesinato de cuatro campesinos en Remedios. Las autoridades atribuyen el crimen a integrantes de las disidencias de las Farc y continúan las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos tras una incursión armada en una finca de la zona rural.

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 400 millones de pesos para quienes suministren información que permita ubicar y capturar a los presuntos responsables del asesinato de cuatro campesinos en el municipio de Remedios, un caso que ha generado conmoción en el nordeste del departamento.

El anuncio fue realizado por el gobernador Andrés Julián Rendón a través de su cuenta en la red social X, donde señaló a dos presuntos integrantes del frente 4 de las disidencias de las Farc como responsables de los hechos ocurridos en la vereda Las Camelias.

“Antioqueños, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa por información que conduzca a los criminales Farc, responsables del asesinato de cuatro personas en Remedios”, manifestó el mandatario departamental.

La recompensa más alta, de hasta 300 millones de pesos, fue ofrecida por información que permita dar con el paradero de alias “Jhon Fiera”, señalado por las autoridades como cabecilla del frente 4 de las disidencias de las Farc.

Según indicó Rendón, este hombre sería el presunto determinador de los homicidios. “Por alias Jhon Fiera, cabecilla del frente 4 de las Farc, hasta 300 millones de pesos. Este sujeto sería el determinador de los homicidios y actúa bajo el mando de Calarcá”, escribió el gobernador.

Antioqueños, la @GobAntioquia ofrece una recompensa por información que conduzca a los criminales farc, responsables del asesinato de cuatro personas en Remedios. Por alias Jhon Fiera, cabecilla del frente 4 de las farc, hasta 300 millones de pesos. Este sujeto sería el… https://t.co/eGv8Er7kAk pic.twitter.com/cSWGlXgA71 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 8, 2026

Además, la administración departamental anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre alias “Johan Veneco”, quien «habría participado de manera directa en los asesinatos y es el hombre que aparece en la fotografía con las víctimas”.

Foto: @AndresJRendonC Foto: @AndresJRendonC

El caso que conmocionó a Antioquia

La decisión se conoce horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo sin vida de Efraín de Jesús Botero, de 62 años, quien permanecía desaparecido tras una incursión armada en la finca El Bosque, ubicada en zona rural de Remedios.

Con su localización, se confirmó el asesinato de las cuatro personas retenidas durante el ataque. Entre las víctimas se encontraban Botero, su esposa Rocío Silva y dos trabajadores del predio.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, hombres armados llegaron hasta la finca, incendiaron varias estructuras y se llevaron por la fuerza a los ocupantes. Durante la búsqueda también salió a la luz una fotografía en la que las víctimas aparecían retenidas junto a un hombre armado, imagen que hace parte del material analizado dentro del proceso.

Continúan las investigaciones

Los organismos de seguridad avanzan en las labores para esclarecer plenamente lo ocurrido y establecer las responsabilidades dentro de la estructura armada señalada por las autoridades.

En ese contexto, la recompensa anunciada por la Gobernación de Antioquia busca obtener información que permita ubicar a los presuntos responsables y acelerar las acciones judiciales y operativas que se adelantan en el nordeste del departamento.