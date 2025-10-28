Resumen: La Gobernación de Antioquia ofreció hasta 100 millones de pesos por alias ‘Chamizo’ y ‘Borracho’, del Clan del Golfo, responsables de un ataque a la Policía en Ebéjico. El gobernador destacó la captura de alias Lucumí y la reducción de homicidios en Armenia, Heliconia y Ebéjico, aunque advirtió que se mantendrán los operativos para garantizar la seguridad en la región.

Hasta 100 millones por alias ‘Chamizo’ y ‘Borracho’: Gobernación de Antioquia busca capturarlos tras ataque a la Policía

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de alias ‘Chamizo’ y ‘Borracho’, presuntos miembros del Clan del Golfo, responsables de un ataque contra la Policía Nacional en el corregimiento Sevilla de Ebéjico ocurrido el pasado 22 de abril.

El gobernador Andrés Julián destacó, además, los avances en materia de seguridad en la subregión occidental del departamento, donde Armenia, Heliconia y Ebéjico han registrado una reducción del 67 % en homicidios en comparación con el mismo periodo de 2024.

Durante un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales celebrado este martes, autoridades locales, Ejército, Policía, Fiscalía e ICBF evaluaron la situación y definieron nuevas estrategias para fortalecer la seguridad.

El mandatario también resaltó la reciente captura de alias ‘Lucumí’, señalado como el director del atentado contra la Policía en Heliconia, lo que representa un paso importante en la lucha contra los grupos criminales que operan en la zona.

Sin embargo, el gobernador enfatizó que aún persisten focos de inseguridad, especialmente en el corregimiento El Pueblito de Heliconia, donde se espera intensificar los operativos para contener nuevas amenazas.

“Seguimos trabajando de manera articulada para proteger a nuestra población y garantizar la tranquilidad en todos los municipios del Occidente antioqueño. Esta recompensa busca que la ciudadanía colabore y se logre llevar ante la justicia a quienes atacan a nuestra Fuerza Pública”, aseguró Andrés Julián.

Con esta medida, la Gobernación busca reforzar la cooperación con la comunidad y las autoridades para esclarecer los hechos violentos recientes y reducir la presencia de grupos armados ilegales en la región.