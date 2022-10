“Lo conocí hasta sin dientes», Hassam y su ex se sacaron los ‘trapitos sucios’ en redes sociales

Hassam y su expareja se sacaron los ‘trapitos sucios’ en redes sociales luego de que el abogado de la mujer diera una entrevista en ‘Lo sé todo’.

Al parecer, el humorista conocido como Hassam apareció en un video como si se estuviera secando las lágrimas con unos billetes tras la separación con la empresaria.

«Da risa pero no de gracioso, de raro. De pobre mental. De machista. De baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite jajaja no sea lampara. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga», dijo Tatiana Orozco, expareja y madre de las hijas del humorista.

El humorista Gerly Hassam Gómez Parra, conocido como Hassam, le respondió a su ex: “Hay cosas que no puedo negar, es cierto, yo no tenía dientes…Pero siempre me reí de todo. Aquí pueden poner toda su indignación en los comentarios, eso no los va a hacer mejores persona. Espero seguramente los hará sentir felices y esa es mi labor. Sonrían que es viernes”.