Hassam hace profunda reflexión sobre su separación, el cáncer y sus hijas

Por medio de su cuenta de Twitter Hassam se sinceró con sus seguidores, el humorista hizo profunda reflexión sobre su separación, el cáncer y sus hijas.

“Cuando perdí todo el cabello por las quimios y el trasplante de médula, sentí que iba a ser la última batalla. Después falleció mi mamá, perdí a una de mis mascotas. Me quedé sin trabajo, llegó la pandemia. Luego me divorcié de la única mujer con la que he convivido”, dile el primero trino de Hassam

El humorista Gerly Hassam Gómez Parra, conocido como Hassam, utilizó las redes sociales para hablar sobre su lucha contra el cáncer y los cambios en su familia.

En 2019, al humorista le diagnosticaron mieloma múltiple, meses después se dio a conocer su separación con la madre de sus dos hijas.

Con dos fotografías en la que sale con y sin cabello, el humorista reconoció que “han sido años bastante difíciles (…) Pero mientras me despierte cada mañana, escuche sonreír a mis hijas, y al mirarme al espejo sienta respeto por mi historia, lo demás es un chiste flojo”.

— Hassam (@oficialHASSAM) January 17, 2023

