El comediante Gerly Hassam Gómez Parra, conocido como Hassam, contó detalles sobre su separación. Además, afirmó que «Hubo problemas de infidelidad».

Hassam habló de la situación “complicada” que atraviesa tras su separación de su esposa, Tatiana Orozco.

“Es una situación muy personal y la comunico a mis seguidores, porque son los que me interesan y hacer comedia hace que la gente a uno lo sienta muy cercano. Les pido el favor de que entiendan mi situación y que, si pueden ser prudentes con sus comentarios, les agradezco, porque es una situación que afecta no solo a Tatiana, sino a mis hijas”, dijo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Luego de que algunos medios de comunicación contaran las cosas como no eran, el humorista dejó claro el motivo por el que la mamá de sus hijas no está con ellos.

“Tatiana ya no está conmigo ni con las niñas, porque se mamó, se vio en una situación jarta, provocada por mí. Hubo problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero y esto no lo tiene por qué tolerar ella. La lucha interna está a hí, siempre he intentado ser una buena persona, pero uno comete errores. Hay abogados de por medio tratando de solucionar, pero quiero hacerlo evidente y público. Tata y yo no estamos juntos, estamos tratando de llevar bien la situación por nuestros hijos”, expresó el humorista.