Harry y Meghan Markle se desligan de la casa real para mantenerse por sí mismos

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, anunciaron este miércoles que tienen intención de dar “un paso atrás” en sus funciones como miembros de la familia real británica y “trabajar para ser financieramente independientes”.

En un comunicado, ambos informaron de que han decidido “comenzar a forjar durante este año un nuevo rol” dentro de la monarquía, al tiempo que subrayan su “completo apoyo a Su Majestad la Reina”, Isabel II.

La noticia ha generado revuelo y miles de reacciones alrededor del mundo.

Oh my god: Prince Harry and Meghan Markle are stepping back as "senior royals." It's here, it's happening. https://t.co/yCH65fZhuO pic.twitter.com/ex0uj0iwbS

— Kaitlin Menza (@heykmenz) January 8, 2020