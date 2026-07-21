Resumen: El exintegrante de One Direction encendió las alarmas de sus seguidores tras el sorpresivo anuncio. La productora confirmó el reembolso de las entradas para el show de este martes.

Harry Styles, exOne Direction, cancela su concierto de hoy en São Paulo por problemas de salud

Minuto30.com .-

São Paulo. Una inesperada y triste noticia sorprendió este martes 21 de julio a los fanáticos de Harry Styles en Sudamérica. El cantante británico se vio obligado a cancelar el concierto que tenía programado para esta noche en el icónico Estadio MorumBIS de São Paulo, Brasil.

El show formaba parte de su actual y exitosa gira mundial “Together, Together”.

¿Qué pasó con la salud del artista?

El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial conjunto emitido en las redes sociales por Live Nation Brasil y Ticketmaster Brasil, las empresas encargadas de la organización del evento.

Según la información compartida, Styles debe guardar reposo debido a un problema de salud presentado en medio del apretado calendario de su gira. Las productoras no entregaron detalles médicos específicos ni ahondaron en la gravedad del cuadro, lo que ha generado una ola de mensajes de apoyo y pronta recuperación por parte de sus seguidores en plataformas digitales.

Devolución de dinero y estado del resto de la gira

Para tranquilidad de los miles de asistentes que ya tenían su boleto para el show de esta noche, los organizadores confirmaron que recibirán un reembolso total. Este proceso se realizará de manera automática a través del mismo método de pago utilizado durante la compra original.

A pesar del contratiempo de salud, el calendario del británico no se detiene por completo. Esto es lo que se sabe sobre sus próximas fechas:

Shows previos: El artista ya había cumplido con éxito sus presentaciones del 17 y 18 de julio en territorio brasileño.

Próxima fecha en Brasil: El concierto programado para este viernes 24 de julio en el país sudamericano continúa en pie y no ha sufrido modificaciones hasta el momento.

Paso por Latinoamérica: Después de Brasil, Styles tiene confirmados seis conciertos en la Ciudad de México.

Cierre de año monumental: Posteriormente, viajará a Nueva York para una maratónica residencia de 30 fechas en el Madison Square Garden, para finalmente cerrar el año en Australia con presentaciones en Melbourne y Sídney.